Culture
©Louis Pouilhe

Regain Art : rentrée artistique et contemporaine pour le Palais de Bondy

  • par Violette Descharmes

    • Du 4 au 14 septembre, le Palais de Bondy accueille le 87ème salon annuel d’art contemporain, ouvert à tous.

    Pour cette 87ème édition, le palais de Bondy exposera 65 artistes contemporains (peintres, sculpteurs, plasticiens, photographes) avec plus de 250 œuvres, aussi variées qu'accessibles. Vous aurez la possibilité de rencontrer les créateurs et d'échanger avec eux le samedi 6 septembre, pour le vernissage de l'exposition.

    Cette année, Regain Art met à l'honneur un artiste lyonnais : Louis Pouilhe, dont les influences vont du street art à la photographie, en passant par l’hyperréalisme et les effets d’optique. Dans ses œuvres, l'artiste-peintre s’intéresse aux individus, dans leur essence et pas uniquement pour ce qu’ils représentent. Dans cette optique, la focale est mise sur les mains des personnages, qui lui permettent de dépasser le caractère purement figuratif des visages. 

    Regain Art 2025 : Louis Pouilhe à l'honneur © Louis Pouilhe

    “Offrir un panorama vivant et pluriel de la création contemporaine”

    Fort de son héritage historique “dissident” et novateur, Regain Art se veut aujourd’hui un tremplin pour les jeunes artistes - amateurs ou professionnels. C’est notamment dans cette perspective que le Palais de Bondy s’est associé à l’INSA pour mettre en avant les œuvres de sept jeunes artistes amateurs issus de l'école d'ingénieurs.

    Toujours avec la volonté de rendre l’art accessible au plus grand nombre, des activités seront organisées pour les enfants et les seniors. Le salon est gratuit et tout le monde est le bienvenu : artistes, passants curieux, collectionneurs passionnés, amateurs d’art, … 

    INFOS PRATIQUES 
    Entrée gratuite
    Du 4 au 14 septembre - fermés les lundis
    Palais de Bondy, 20 quai de Bondy, Lyon 5°

    à lire également
    Lyon : un marathon de danse solidaire pour soutenir la trisomie 21

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : 40 des 60 nouvelles caméras installées d'ici décembre 2025 09:02
    Regain Art : rentrée artistique et contemporaine pour le Palais de Bondy 08:45
    Lyon : un marathon de danse solidaire pour soutenir la trisomie 21 08:25
    Lyon : Grégory Doucet dénonce un "déferlement raciste" après une vidéo de rentrée à La Duchère 08:09
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours relativement bonne 07:48
    d'heure en heure
    police faits divers lyon @WilliamPham
    Lyon : le corps d’un homme couvert de plaies découvert près du pont Pasteur 07:24
    Lyon soleil
    Une journée ensoleillée et estivale ce mercredi, jusqu'à 27 degrés attendus 07:12
    Tournerie
    Isère : la tournerie Chardon lauréate du loto du patrimoine 02/09/25
    Sur les réseaux sociaux, Rudigoz accuse la mairie de Lyon de "museler la parole des citoyens" 02/09/25
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Homme poignardé à l'entrée de la station de métro Charpennes à Villeurbanne : un suspect interpellé 02/09/25
    Élections dans la métropole de Lyon : Bruno Bernard pose le cadre de l'union de la gauche 02/09/25
    Raviole en or Saint-Jean
    Lyon : pour ses 90 ans, la Maison Saint Jean fait gagner une raviole en or massif 02/09/25
    Thomas Eychenne poker
    Un Lyonnais remporte une prestigieuse compétition de poker et empoche 1,2 millions d'euros 02/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut