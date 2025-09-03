Regain Art : rentrée artistique et contemporaine pour le Palais de Bondy

Du 4 au 14 septembre, le Palais de Bondy accueille le 87ème salon annuel d’art contemporain, ouvert à tous.

Pour cette 87ème édition, le palais de Bondy exposera 65 artistes contemporains (peintres, sculpteurs, plasticiens, photographes) avec plus de 250 œuvres, aussi variées qu'accessibles. Vous aurez la possibilité de rencontrer les créateurs et d'échanger avec eux le samedi 6 septembre, pour le vernissage de l'exposition.

Cette année, Regain Art met à l'honneur un artiste lyonnais : Louis Pouilhe, dont les influences vont du street art à la photographie, en passant par l’hyperréalisme et les effets d’optique. Dans ses œuvres, l'artiste-peintre s’intéresse aux individus, dans leur essence et pas uniquement pour ce qu’ils représentent. Dans cette optique, la focale est mise sur les mains des personnages, qui lui permettent de dépasser le caractère purement figuratif des visages.

Regain Art 2025 : Louis Pouilhe à l'honneur © Louis Pouilhe

“Offrir un panorama vivant et pluriel de la création contemporaine”

Fort de son héritage historique “dissident” et novateur, Regain Art se veut aujourd’hui un tremplin pour les jeunes artistes - amateurs ou professionnels. C’est notamment dans cette perspective que le Palais de Bondy s’est associé à l’INSA pour mettre en avant les œuvres de sept jeunes artistes amateurs issus de l'école d'ingénieurs.

Toujours avec la volonté de rendre l’art accessible au plus grand nombre, des activités seront organisées pour les enfants et les seniors. Le salon est gratuit et tout le monde est le bienvenu : artistes, passants curieux, collectionneurs passionnés, amateurs d’art, …

INFOS PRATIQUES

Entrée gratuite

Du 4 au 14 septembre - fermés les lundis

Palais de Bondy, 20 quai de Bondy, Lyon 5°