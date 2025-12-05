Le siège de Boehringer-Ingelheim à Lyon dans le quartier de Gerland. Crédit photo : Google Street View

Après l’annonce de la suppression d’environ 150 postes en France, les salariés de Boehringer Ingelheim ont débrayé jeudi sur plusieurs sites dédiés à la santé animale, notamment dans l’agglomération lyonnaise.

Des sites du laboratoire Boehringer Ingelheim, spécialisés dans la santé animale, ont été touchés jeudi par un mouvement de grève après l'annonce de la suppression d'environ 150 postes, principalement à Lyon et dans sa banlieue, ont indiqué à l'AFP les syndicats.

Quelque 470 salariés ont débrayé deux heures en matinée dans le Rhône, l'Ain et la Haute-Garonne pour dénoncer un plan social "qui n'est pas justifié, qui est purement économique", a déclaré Serge Cécillon, porte-parole d'une intersyndicale FO-CGT-CFE-CGC.

En octobre, la direction du groupe pharmaceutique allemand a annoncé la suppression de 149 postes sur un total de plus de 2.500 employés en France. Selon l'intersyndicale, le plan de restructuration concerne une "soixantaine" de postes au siège à Lyon et autant sur le site voisin de Saint-Priest, ainsi que 15 postes à Saint-Vulbas (Ain) et 3 à Toulouse.

Contactée par l'AFP, la direction a justifié son plan par la volonté de renforcer la compétitivité de l'entreprise sur "le marché mondial de la santé animale qui évolue très vite". "C’est particulièrement vrai en France, où l’on constate également une forte concentration des acheteurs, une montée des regroupements de cliniques vétérinaires, et une pression importante sur les prix", a-t-elle souligné.

26 milliards de chiffre d'affaires

En 2017, Boehringer Ingelheim a repris le groupe pharmaceutique dédié à la santé animale Merial qui appartenait à Sanofi, devenant ainsi le leader de la santé animale en France. Les syndicats avaient ensuite dénoncé plusieurs réorganisations et suppressions de postes.

En 2024, le laboratoire a enregistré un chiffre d'affaires de 439 millions d’euros sur le marché français et 359 millions d’euros réalisés à l’export, 75% des vaccins vétérinaires produits en France étant exportés, selon le site internet de la compagnie.

Dans le monde, le géant pharmaceutique, présent dans plus de 130 pays et employant plus de 54.500 personnes, en santé humaine et en santé animale, a réalisé un chiffre d'affaires de 26,8 milliards d'euros.