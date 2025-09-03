Le Cabinet de Grand-Serre, situé dans la Drôme, en Auvergne-Rhône-Alpes, fait partie des 102 lauréats départementaux.

Les 102 lauréats départementaux du "loto du patrimoine" sont tombés lundi 1er septembre. Dans la Drôme, Le Cabinet de Grand-Serre a été retenu par la Mission patrimoine. Cette maison fortifiée, inhabitée depuis 1968, nécessite aujourd'hui une intervention urgente. Ses origines restent incertaines, mais la légende évoquerait le XIIe siècle.

"Ce bâtiment quadrangulaire, flanqué de pavillons et de tours, présente des éléments remarquables : façade sud en pierres de molasse, fenêtres à croisées Renaissance, ouvertures défensives, pigeonnier, écuries et cheminées d’époque, dont une rare représentation de Léda et le Cygne", décrit la Fondation du patrimoine. À terme, les propriétaires souhaitent transformer le bâtiment en lieu de mémoire et de valorisation du patrimoine local.

L'initiative portée par Stéphane Bern pour préserver le patrimoine français ouvre la porte à une restauration de ce lieu historique. Les sommes récoltées grâce aux jeux et tirages bénéficieront aux 102 monuments en péril.

