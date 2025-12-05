Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : une qualité de l'air dégradée ce vendredi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air à Lyon et dans la métropole de Lyon s'annonce dégradée ce vendredi 5 décembre à cause notamment des conditions météorologiques plus calmes.

    On respire de moins en moins bien à Lyon ce vendredi 5 décembre. Pour cette journée qui marquera le lancement de l'édition 2025 de la célèbre Fête des Lumières, la qualité de l'air s'annonce en grande partie dégradée dans la métropole de Lyon. La faute à des conditions météorologiques plus calmes qui entraineront une hausse des niveaux de particules fines.

    Si les concentrations en ozone et dioxyde de soufre resteront plutôt basses, elles seront dégradées pour les particules fines et le dioxyde d'azote, notamment à Villeurbanne et autour des grands axes de circulation de l'agglomération lyonnaise.

    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon
