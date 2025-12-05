La ligne de tramway T1 circulera uniquement entre Debourg et place des Archives à compter de 21 h les 9, 10 et 11 décembre.

Dans le cadre du déploiement de la future ligne du BHNS (bus à haut niveau de service), la ligne du tramway T1 sera perturbée pendant plusieurs soirées de décembre.

Les 9, 10 et 11 décembre, les équipes installeront un isolateur à l’intersection des lignes aériennes de contact (LAC) du tramway et du futur bus dans le secteur Servient-Liberté. En raison de cette opération, la ligne T1 circulera uniquement entre Debourg et place des Archives à compter de 21 h pendant ces trois jours.

"Pour faciliter vos déplacements sur les secteurs non desservis, nous vous invitons à privilégier les correspondances avec le Tramway T4, le Métro B ainsi que les lignes C17 et 37", indique le réseau TCL dans un communiqué.

