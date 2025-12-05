Actualité
Neige à Sans Souci 8e arrondissement © Julien Barletta

Neige-verglas : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont en vigilance neige-verglas ce vendredi 5 décembre 2025.

    La neige est de retour sur une partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce vendredi 5 décembre, Météo France a placé deux départements de la région en vigilance jaune neige-verglas. Il s'agit du Cantal et de la Haute-Loire. Une vigilance qui sera valable pour la soirée de ce vendredi.

    A noter également que la Haute-Savoie et l'Isère sont une nouvelle fois en vigilance avalanches tandis que le Rhône, et plus particulièrement la Saône à Lyon sont toujours en vigilance crues.

    L'Asvel s'est accrochée mais perd (encore) contre l'Hapoel Tel Aviv

