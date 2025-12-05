De la grisaille ce vendredi à Lyon sous des températures de saison

Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend c'est une journée particulièrement grise qui attend toute l'agglomération lyonnaise.

Les nuages sont toujours bien présents à Lyon et dans la métropole de Lyon. Ce vendredi 5 décembre, jour du lancement de la Fête des Lumières 2025, débutera sous une grisaille matinale se morcelant plus ou moins rapidement cet après-midi puis laissant place à un ciel se voilant ce soir. De la pluie est d'ailleurs attendue la nuit prochaine à Lyon.

Côté températures il fait 4 degrés ce vendredi matin et le mercure atteindra les 8 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs de saison sous un léger vent de nord-ouest.