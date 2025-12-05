Actualité
Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
© Manon Millet

De la grisaille ce vendredi à Lyon sous des températures de saison

  • par La Rédaction

    • Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend c'est une journée particulièrement grise qui attend toute l'agglomération lyonnaise.

    Les nuages sont toujours bien présents à Lyon et dans la métropole de Lyon. Ce vendredi 5 décembre, jour du lancement de la Fête des Lumières 2025, débutera sous une grisaille matinale se morcelant plus ou moins rapidement cet après-midi puis laissant place à un ciel se voilant ce soir. De la pluie est d'ailleurs attendue la nuit prochaine à Lyon.

    Côté températures il fait 4 degrés ce vendredi matin et le mercure atteindra les 8 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs de saison sous un léger vent de nord-ouest.

    à lire également
    Neige-verglas : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Neige-verglas : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:35
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    De la grisaille ce vendredi à Lyon sous des températures de saison 07:14
    Fête des Lumières : "la tradition c'est aussi d'innover", assure Audrey Hénocque 07:00
    Boite de nuit
    Lyon reste une grande ville de nuit mais bascule dans le early-night 04/12/25
    Lyon : Un tag avec une cible visant Jean-Michel Aulas découvert à Perrache 04/12/25
    d'heure en heure
    Incendie à Vaise : l'homme grièvement blessé est mort 04/12/25
    Lyon : le futur tramway express de l'Ouest lyonnais sur de bons rails 04/12/25
    Bruno Bernard Dardilly
    Métropole de Lyon : Dardilly inaugure son tout nouveau quartier de l'Esplanade 04/12/25
    Le match entre l'OL et Saint-Cyr Collonges se jouera bien au Groupama Stadium 04/12/25
    Les Halles de Lyon Paul-Bocuse
    À Lyon, les travaux des Halles Paul Bocuse estimés à 13 millions d'euros 04/12/25
    La ministre des Sports en visite dans le Rhône ce vendredi 04/12/25
    Un ménage sur six est en situation de vulnérabilité énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes 04/12/25
    Incendies domestiques : un pic hivernal préoccupant en Auvergne–Rhône-Alpes 04/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut