Lyon : des caméras volées sur le tournage d'une série TF1

Quatre caméras utilisées pour enregistrer la saison 2 de la série TF1 "Flashback" ont été volées lors d'un tournage à Lyon.

La réalisation de la série TF1 "Flashback", actuellement tournée à Lyon, a dû être interrompue en raison de vol. Selon le Parisien, deux cambriolages auraient eu lieu en un mois. Le plus récent serait survenu la semaine dernière.

En pleine nuit, plusieurs voleurs se seraient ainsi introduits dans les camions stockant les caméras grâce à une disqueuse. Au total, quatre caméras ont été dérobées par les malfaiteurs, empêchant les équipes de tourner le lendemain.

Pour pouvoir poursuivre la réalisation de la saison 2 de la fiction, les équipes ont été contraintes de racheter le matériel de location volé. Le tournage de la série portée par Michaël Youn et Constance Gay devrait malgré tout se poursuivre jusqu'à Noël.

Lire aussi : Un réseau de faux livreurs arrêté dans l’ouest lyonnais