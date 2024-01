Lyon : 2e édition du festival des métiers de l'hôtellerie-restauration en février

La Métropole de Lyon a présenté la deuxième édition du RHEVE Festival dédié aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration à la Cité internationale de la Gastronomie qui se déroulera du 7 au 10 février 2024.

Ce mardi 9 janvier, la Métropole de Lyon, en partenariat avec l'office du tourisme, a présenté les contours de la 2e édition du RHEVE Festival qui se déroulera du 7 au 10 février 2024. Le festival bénéficie notamment cette année des bons résultats du tourisme sur l’année 2023 qui reviennent environ au même niveau d’avant Covid a souligné Hélène Duvivier-Dromain, vice-présidente déléguée au tourisme ce matin.

Plus d’une quarantaine de lieux mobilisés

Séverine Hémain, vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée aux politiques d’insertion, a également rappelé que 7 000 emplois en hôtellerie et restauration restent à pourvoir dans la métropole, une augmentation de 15 % par rapport à 2022. L’objectif du RHEVE Festival est d’avant tout de s’adresser aux jeunes en orientation et aux personnes en demande d’emploi "afin de susciter des vocations", a-t-elle précisé.

Lire aussi : À Lyon, un nouveau festival dédié à l’hôtellerie-restauration va voir le jour

Pour cela, le festival se veut ludique. Une quarantaine de lieux (restaurants, Citée Internationale de la Gastronomie, etc.) vont ouvrir leurs portes au public et lui faire découvrir les différents métiers de ces secteurs à travers des activités. Par exemple, le Grand-Hôtel Dieu ouvrira ses portes à huit classes de collège où les élèves pourront s’essayer à différents métiers de la cuisine et du service en salle.

Deux ambassadeurs pour cette édition 2024

Afin de faire rayonner cette deuxième édition du RHEVE Festival, deux ambassadeurs ont été choisis. Le chef lyonnais Grégory Cuilleron qui s’était fait connaître lors de sa participation à l’émission Top Chef en 2010. Aujourd’hui propriétaire du restaurant 5 mains (5e arr.), Grégory Cuilleron est "ravi" de représenter le festival et insiste sur les différentes opportunités qui existent. "Les animations proposées par les professionnels permettent de valoriser la notion de service dans l’hôtellerie et la restauration, et d’encourager les jeunes à se diriger vers cette filière avec fierté."

RHEVE Festival 2024.

À ses côtés, la championne de France 2022 des WorldSkills catégorie réceptionniste d’hôtellerie, Lisa Huboud-Perron. À 23 ans, celle qui fait partie du top 5 mondial dans son domaine, souhaite mettre en lumière ces professions souvent méconnues mais enrichissantes. "Derrière chaque service, chaque sourire, se cachent des opportunités fascinantes et des professionnels dévoués", a-t-elle conclu.