Ce jeudi 21 décembre, la Métropole de Lyon a dévoilé les chiffres du tourisme pour l’année 2022. Des résultats presque équivalents à ceux d’avant Covid.

Environ 8,5 millions de nuitées marchandes enregistrées en 2022, dont cinq millions en hôtel, plus de 1,5 million de visiteurs dans les musées selon ONLYLyon Tourisme et la Métropole de Lyon, ou encore plus de deux millions de visiteurs cette année pour la Fête des lumières. Bruno Bernard se félicite des "très bon chiffres de fréquentation, équivalents à 2019, grâce à une activité événementielle riche et diversifiée", déclare-t-il. Grâce à ces résultats, la Métropole de Lyon poursuit sereinement son Schéma de développement du tourisme responsable jusqu’en 2026.

Un tourisme pourvoyeur d’emplois et attractif

Concentrant près de 41 000 emplois touristiques, la Métropole de Lyon fait du travail un de ses principaux sujets en 2023. Et la collectivité a bien conscience que le secteur du tourisme, notamment dans les métiers de l’hôtellerie et de la restauration, a souffert de l’après-Covid. "Ce constat, connu sur le territoire national, illustre un manque d’attractivité de ces métiers, souvent méconnus et associés à des conditions de travail difficiles", explique la Métropole de Lyon.

Dans cette optique, le plan adopté en 2021 veut redonner de l’attractivité à ces métiers. Le film "petit répertoire des bonnes pratiques RH", "largement partagé à tous les professionnels du secteur du territoire" ou encore le RHEVE Festival pour orienter les personnes en recherche d’emplois vers le secteur du tourisme font partie des nombreuses actions menées par la collectivité. Une deuxième édition du festival est programmée du 7 au 10 février 2024.

En plus des gros évènements, à l’image de la Fête des lumières ou encore de la Biennale d’art contemporain, la Métropole souhaite également développer le tourisme de proximité. En 2024, la Métropole organisera un évènement "Panorama" le 23 juin afin de "changer de point de vue sur les territoires de la métropole." En 2023, l’évènement intitulé "aux 4 coins de la métropole" aurait réuni plus de 3 000 visiteurs.

Un tourisme éco-responsable

En 2022, l’Office du tourisme créait son "programme d’aide à l’éco labellisation" pour tous les établissements touristiques de la métropole. 120 structures ont pu bénéficier de ce programme, dont "3 500 chambres écolabellisées, soit 20 % du parc hôtelier global", se félicite la Métropole.

La Métropole de Lyon continue également son action de décarbonation, afin de "valoriser, dans le cadre d’un tourisme plus responsable, des modes de déplacement moins polluants", explique la collectivité. Ainsi, en 2023, la destination "LYONCOMOTIVE" était accessible depuis trois villes européennes, Bruxelles, Turin et Lausanne. En 2024, elle reliera également Paris en mars, Francfort en juin et Barcelone en novembre.

Et pour continuer d’améliorer son programme, la Métropole de Lyon compte sur ses habitants. Selon une étude sur la perception du tourisme réalisée en 2022 par TCI Research, "80 % des habitants sont favorables à ce que la destination continue à se promouvoir pour attirer des touriste (+ 5 % vs 2019) et 82 % sont fiers de voir des touristes dans leur ville", affirme la collectivité. Le groupe de travail "Tourisme et Habitants" qui s’est déroulé plus tôt cette année à permis de rassembler 23 idées auprès des métropolitains qui seront soumises à un vote en janvier 2024 afin de tracer les grandes lignes du tourisme l’année prochaine.