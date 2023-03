À Lyon, un nouveau festival dédié à l’hôtellerie-restauration va voir le jour 

La Métropole de Lyon organise du 29 mars au 1er avril 2023, la première édition du RHEVE Festival dédié aux métiers de la restauration, de l’hôtellerie et l’événementiel.

Organisé en partenariat avec l’Office de Tourisme de la Métropole de Lyon et ONLYLYON Tourisme, le RHEVE Festival va voir le jour en cette fin du mois de mars. "Pendant 4 jours, cet événement au programme original va mobiliser plus de 50 acteurs du tourisme de la formation et de l’emploi", souligne le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard.

Un secteur en plein essor

Avec plus de 7 000 offres d’emploi à pourvoir au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, soit une hausse de 15% en un an, le secteur de l’hôtellerie-restauration fait face à un enjeu majeur de recrutement. La Métropole de Lyon a ainsi imaginé cet événement pour mettre en avant ces métiers, avec une offre d’opportunités d’emploi et des perspectives d’évolution sur le long terme.

Plus de 30 lieux dans toute la Métropole de Lyon

Les Lyonnais pourront ainsi pénétrer dans des hôtels, restaurants, centres de formation pour découvrir plus en profondeur cet univers. Du CFA de la Gastronomie de Lacroix au Food Society de la Part-Dieu, plus de 30 lieux dans toute la métropole proposeront des animations gratuites permettant de découvrir des métiers comme celui de cuisinier ou de réceptionniste.

Lors de cette première édition, des défis en lien avec les métiers seront proposés comme faire un lit au carrée, des ateliers des pâtisseries et de cocktail ou encore des démonstrations de cuisine.