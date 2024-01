Qualifié pour la deuxième fois de son histoire pour les 16es de finale de la Coupe de France, l'AS Saint-Priest s'apprête à accueillir Romorantin le week-end du 20 et 21 janvier.

Une qualification historique et une légère déception au moment du tirage au sort. Lundi soir, les joueurs de l'AS Saint-Priest, club qui évolue en National 3, semblaient un peu déçus de ne pas avoir hérité d'un gros morceau pour leur 16e de finale de Coupe de France qu'ils joueront à domicile le weekend du 20 et 21 janvier prochain. "C'est vrai qu'on aurait aimé tirer une grosse équipe" débute Robert Mouangue, directeur sportif du club. "Mais en même temps, ce tirage contre un club seulement un niveau au-dessus de nous, nous permet d'y croire encore plus. Après coup, on est déçu qu'à moitié" poursuit le dirigeant, au club depuis 15 ans.

"C'est une fois dans une vie"

Même son de cloche du côté du président de l'AS Saint-Priest, Patrick Gonzalez, qui se projette déjà sur la suite du parcours du petit poucet dans cette Coupe de France. "Quand on est joueur, prendre une grosse équipe et pouvoir raconter dans 20 ans qu'on a joué contre Mbappé ou Lacazette, c'est formidable" estime le président. "Pour les joueurs, c'est une fois dans leur vie donc la légère déception est logique."

A lire aussi : Saint-Priest peut rêver, une N2 pour l'OL : le tirage de la Coupe de France

Face à Romorantin, les San-Priods auront l'occasion de marquer l'histoire du club qui vise cette année la remontée en National 2, échelon que l'ASSP a quitté à l'issue de la saison 2022/2023. Déjà présent au stade des 16e de finale de la Coupe de France en 2001, pour une défaite 2-0 face à Nancy, le club Rhodanien s'apprête à vivre un weekend très spécial.

"La cerise sur le gâteau"

"Ça va être une grande fête pour tout le club" avoue Patrick Gonzalez. "On va prévoir pleins de choses autour du match, avec différentes animations. Le but est de remplir le stade pour que nos supporters nous donnent l'impulsion nécessaire pour passer en 8e de finale".

Le récap complet des 𝟭𝟲𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 de #CoupeDeFrance 🔍

RDV du 19 au 21 janvier prochain 🗓️



Quel match attendez-vous le plus ? 🔥 pic.twitter.com/3HT6MmFfgj — Coupe de France (@coupedefrance) January 8, 2024

"Ce parcours en Coupe, c'est la cerise sur le gâteau de notre saison, et c'est une très belle cerise" complète Robert Mouangue, tout en précisant que la priorité du club de Saint-Priest restait bien évidemment le championnat de N3. Avec l'une des équipes les plus jeunes du championnat, l'ASSP est actuellement 2e de son championnat, derrière le club de La Duchère.

Et espère poursuivre son rêve en Coupe pour, pourquoi pas, croiser le fer avec l'autre club du Rhône encore en lice : l'Olympique Lyonnais.