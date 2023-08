Loire : un documentaire sur la famille Troisgros projeté à la Mostra de Venise

Un documentaire sur la famille Troisgros sera projeté à la Mostra de Venise.

Le dernier documentaire du réalisateur américain Frederick Wiseman, Menus plaisirs-Les Troisgros, sera projeté à la Mostra de Venise qui débutera mercredi. Sélectionné en "hors compétition", le film de quatre heures est dédié la famille qui dirige le restaurant roannais triplement étoilé.

Un repas au restaurant à l'origine de l'idée du film

"Durant l’été 2020, j’ai séjourné un mois chez des amis en Bourgogne", explique Frederick Wiseman sur le site du festival international du film. Et d'ajouter : "Pour les remercier, j’ai cherché dans le Guide Michelin un bon restaurant à proximité. J’ai trouvé Troisgros et nous avons très bien déjeuné. Après le repas, le chef César Troisgros est passé à notre table. Nous l’avons remercié pour le délicieux repas. Je lui ai demandé si un film documentaire sur son restaurant l’intéresserait. Il a dit qu’il y réfléchirait et est revenu une demi-heure plus tard et a dit : “pourquoi pas ?”. Pour tourner, j’ai attendu jusqu’au printemps 2022, lorsque l’épidémie de Covid s’est atténuée."

"Le film montre la grande ingéniosité artistique, l'imagination et le travail acharné du personnel du restaurant pour créer, préparer et présenter des repas de la plus haute qualité", ajoute le réalisateur.

Le documentaire sera projeté dans la cité des Doges trois fois entre le 3 et le 9 septembre. Menus plaisirs-Les Troisgros devrait sortir au cinéma en France le 20 décembre prochain.