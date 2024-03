La Loire et la Haute-Loire seront concernés mardi par une vigilance jaune pour vent violent tandis que l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont placés en vigilance pour avalanches. Enfin, l'Ardèche sera en vigilance pluie-inondation.

Ce mardi, Météo France a placé six départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune. Pour la Loire et la Haute-Loire c'est le vent qui devrait souffler fort durant toute la journée de mardi. Les deux départements ont été placés en vigilance jaune pour vent violent. Des rafales de plus de 50 km/h sont attendues à Saint-Etienne mardi.

Retour de la pluie

Après une journée ensoleillée sur quasiment toute la France, mardi la pluie et le vent seront de retour dans la région AURA. Ainsi, le département de l'Ardèche a été placé en vigilance pluie-inondation pour la journée de mardi.

Enfin, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance jaune pour un risque d'avalanches. Après le retour de la neige et du froid ce weekend, le manteau neigeux pourrait être instable dans les stations de la région pour la journée de mardi.