Coup d’envoi des vendanges dans le Beaujolais

La canicule du mois d’août a accéléré le début des vendanges dans le Beaujolais. La récolte des blancs a débuté lundi et celle des rouges sera lancée vendredi 1er septembre.

Comme nous l’évoquions en fin de semaine dernière, la canicule ayant accéléré la maturité des grappes, les vendanges débutent avec un peu d’avance dans le Beaujolais. Alors que les viticulteurs pensaient vendanger autour du 10 septembre avant l’épisode de canicule qui a touché le Rhône, les dates officielles de ban des vendanges, fixées par arrêté préfectoral, autorisent les vignerons à ramasser leur production depuis le 28 août pour les blancs.

11 jours plus tard qu'en 2022

C’est tout de même 11 jours plus tard qu’en 2022, où l’été très chaud avait poussé les viticulteurs à vendanger très tôt, dès le 17 août pour les blancs et les rouges. Plutôt clémentes jusqu’à la canicule, les températures estivales ont permis cette année de revenir à une période de récolte plus en cohérence avec ce que connaît habituellement le Beaujolais. Pour les rouges, cette année les vendangeurs devront encore attendre un peu pour rentrer dans les rangs. La date de début des vendanges ayant été fixée au vendredi 1er septembre pour les AOC beaujolais-village, AOC beaujolais et AOC beaujolais.

"On s’attend à une bonne récolte"

Après les dégâts causés par le gel en 2021 et des rendements plus faibles en 2022, du fait des fortes chaleurs qui avaient perduré tout l’été, asséchant les grappes, la récolte 2023 devrait être plutôt satisfaisante. "On s’attend à une bonne récolte, un peu plus que les années dernières. Je pense que l’on fera le rendement officiel, c’est bien, on n'en demande pas plus", nous confiait la semaine dernière Jean-Paul Brun, le propriétaire du domaine des Terres Dorées à Charnay.

