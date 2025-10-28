Actualité
Vue de Lyon. @CM

Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne ce mardi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air restera globalement bonne à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 28 octobre 2025.

    On respire toujours bien dans la région lyonnaise ce mardi. Grâce aux conditions dispersives et malgré le retour du soleil dans l'après-midi, la qualité de l'air à Lyon restera moyenne à bonne. Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou encore le périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air restera correcte.

    Les concentrations en particules fines et dioxyde de soufre seront en baisse et elles seront en légère hausse concernant l'ozone et le dioxyde d'azote.

    à lire également
    Loire : les élus lancent une pétition pour "défendre nos finances locales et nos services publics"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Loire : les élus lancent une pétition pour "défendre nos finances locales et nos services publics" 07:50
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne ce mardi 07:29
    Des nuages avant le retour du soleil à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:12
    Fanny Dubot
    "L’image de Grégory Doucet a été beaucoup déformée", regrette Fanny Dubot (EELV) 07:00
    obseques gerard collomb
    Procès de cyberharcèlement contre Brigitte Macron : un élu de Saône-et-Loire parmi les prévenus 27/10/25
    d'heure en heure
    Concours de fondue
    Haute-Savoie : 25 000 visiteurs se sont rendus au festival gourmand "Toquicimes" 27/10/25
    Sigvaris représentera le textile médical Auvergne-Rhône-Alpes au salon du Made in France 27/10/25
    police Lyon
    Vol violent à la Guillotière : un suspect interpellé après une agression à couteau 27/10/25
    Pâtisserie gault et milliau
    Un duo de chef isérois nommé Pâtissier de l'année 2026 du Gault & Millau 27/10/25
    Attaque au couteau dans la Drôme : le procès pour assassinats terroristes s'ouvre aujourd'hui 27/10/25
    Météo : une hausse des températures attendue cette semaine à Lyon 27/10/25
    La Métropole de Lyon lance les travaux d'aménagement du secteur Corbetta à Corbas 27/10/25
    bruno bernard
    Absence de bus jusqu'à l'Hôtel de Ville à Lyon : Bruno Bernard répond à Jean-Michel Aulas 27/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut