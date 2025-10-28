La qualité de l'air restera globalement bonne à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 28 octobre 2025.

On respire toujours bien dans la région lyonnaise ce mardi. Grâce aux conditions dispersives et malgré le retour du soleil dans l'après-midi, la qualité de l'air à Lyon restera moyenne à bonne. Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou encore le périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air restera correcte.

Les concentrations en particules fines et dioxyde de soufre seront en baisse et elles seront en légère hausse concernant l'ozone et le dioxyde d'azote.