Cinq bons plans pour fêter Halloween à Lyon

Visite d'un fort hanté, croisière de l'horreur, concert frissonnant, à l'approche d'Halloween Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités terrifiantes.

Malédiction au Fort de Vancia

Traverser un cimetière hanté, explorer des souterrains et résoudre une énigme pour lever une malédiction, c'est ce qui attend les visiteurs du fort de Vancia (Rillieux-la-Pape), le 31 octobre et le 1er novembre prochain. Accessible aux groupes de trois à huit personnes, le sentier sera jonché de personnages dérangeants à chaque recoins du fort...

Tarif : 20 euros par personne (réservation en ligne obligatoire).

Exposition sur les Zombis

Exposition Zombis à Confluences.

Et si Halloween était l'occasion de découvrir l'exposition "Zombis", proposée au musée des Confluences (2e). Aussi terrifiante qu'intéressante, l'exposition temporaire retrace l'histoire du mythe zombi haïtien issu de la culture vaudou. Une bonne manière de se mettre dans l'ambiance d'Halloween tout en en apprenant plus sur le zombi, "un criminel non repenti jugé par une société secrète et condamné."

Tarif : gratuit pour les étudiants et moins de dix-huit ans. 12 euros en plein tarif.

Nocturne au Musée de la miniature et du cinéma

Pour Halloween, le Musée de la miniature et du cinéma invite les visiteurs à une soirée nocturne frissonnante. De 20 h à 22 h, le musée du 5e arrondissement sera plongé dans le noir. Les courageux pourront alors partir à la découverte du site à la lumière de leur lampe torche. L'occasion de rendre visite à la terrifiante reine Alien, star de la saga mythique, ou à Beetlejuice. Plusieurs animations se tiendront également tout au long de la journée.

Tarif : 20 euros pour les enfants. 25 euros pour les adultes.

Croisière de l'horreur

Le love boat revient exceptionnellement pour Halloween. Le 31 octobre, les courageux pourront embarquer à bord de l'une des trois croisières festives proposées pour l'occasion. Spoiler : le bateau habituellement si coloré sera cette fois-ci envahie de monstres en tout genres. Au programme : de la musique, de la danse, et une belle vue sur la Saône.

Tarif : 26 euros.

Halloween au piano

Jodyline Gallavardin © Marc de Pierrefeu

Et pour les impatients, un avant-goût d'Halloween résonnera au sein de la Chapelle de la Trinité mardi 28 octobre à 20 h. Ce soir-là, la pianiste lyonnaise Jodyline Gallavardin proposera un récital d'Halloween rythmé de grands classiques, de reprises de musiques de films cultes et de tubes. Au programme notamment, des oeuvres de Frédéric Chopin, Igor Stravinsky, Bernard Herrmann, ou encore de John Carpenter.

Tarif : de 12 à 30 euros.