Actualité
Halloween

Cinq bons plans pour fêter Halloween à Lyon

  • par Loane Carpano

    • Visite d'un fort hanté, croisière de l'horreur, concert frissonnant, à l'approche d'Halloween Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités terrifiantes.

    Malédiction au Fort de Vancia

    Traverser un cimetière hanté, explorer des souterrains et résoudre une énigme pour lever une malédiction, c'est ce qui attend les visiteurs du fort de Vancia (Rillieux-la-Pape), le 31 octobre et le 1er novembre prochain. Accessible aux groupes de trois à huit personnes, le sentier sera jonché de personnages dérangeants à chaque recoins du fort...

    Tarif : 20 euros par personne (réservation en ligne obligatoire).

    Exposition sur les Zombis

    Zombis Confluences
    Exposition Zombis à Confluences.

    Et si Halloween était l'occasion de découvrir l'exposition "Zombis", proposée au musée des Confluences (2e). Aussi terrifiante qu'intéressante, l'exposition temporaire retrace l'histoire du mythe zombi haïtien issu de la culture vaudou. Une bonne manière de se mettre dans l'ambiance d'Halloween tout en en apprenant plus sur le zombi, "un criminel non repenti jugé par une société secrète et condamné."

    Tarif : gratuit pour les étudiants et moins de dix-huit ans. 12 euros en plein tarif.

    Nocturne au Musée de la miniature et du cinéma

    Pour Halloween, le Musée de la miniature et du cinéma invite les visiteurs à une soirée nocturne frissonnante. De 20 h à 22 h, le musée du 5e arrondissement sera plongé dans le noir. Les courageux pourront alors partir à la découverte du site à la lumière de leur lampe torche. L'occasion de rendre visite à la terrifiante reine Alien, star de la saga mythique, ou à Beetlejuice. Plusieurs animations se tiendront également tout au long de la journée.

    Tarif : 20 euros pour les enfants. 25 euros pour les adultes.

    Croisière de l'horreur

    Le love boat revient exceptionnellement pour Halloween. Le 31 octobre, les courageux pourront embarquer à bord de l'une des trois croisières festives proposées pour l'occasion. Spoiler : le bateau habituellement si coloré sera cette fois-ci envahie de monstres en tout genres. Au programme : de la musique, de la danse, et une belle vue sur la Saône.

    Tarif : 26 euros.

    Halloween au piano

    Jodyline Gallavardin © Marc de Pierrefeu

    Et pour les impatients, un avant-goût d'Halloween résonnera au sein de la Chapelle de la Trinité mardi 28 octobre à 20 h. Ce soir-là, la pianiste lyonnaise Jodyline Gallavardin proposera un récital d'Halloween rythmé de grands classiques, de reprises de musiques de films cultes et de tubes. Au programme notamment, des oeuvres de Frédéric Chopin, Igor Stravinsky, Bernard Herrmann, ou encore de John Carpenter.

    Tarif : de 12 à 30 euros.

    à lire également
    Lyon : le métro D en partie à l'arrêt après une panne d'énergie

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Cinq bons plans pour fêter Halloween à Lyon 09:40
    Lyon : le métro D en partie à l'arrêt après une panne d'énergie 09:11
    Pont de Chasse-sur-Rhône : la circulation rouvre ce vendredi après quatre mois de travaux 08:44
    Isère : A quoi ressemblera la future Vallée Bleue ? 08:20
    Loire : les élus lancent une pétition pour "défendre nos finances locales et nos services publics" 07:50
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne ce mardi 07:29
    Des nuages avant le retour du soleil à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:12
    Fanny Dubot
    "L’image de Grégory Doucet a été beaucoup déformée", regrette Fanny Dubot (EELV) 07:00
    obseques gerard collomb
    Procès de cyberharcèlement contre Brigitte Macron : un élu de Saône-et-Loire parmi les prévenus 27/10/25
    Concours de fondue
    Haute-Savoie : 25 000 visiteurs se sont rendus au festival gourmand "Toquicimes" 27/10/25
    Sigvaris représentera le textile médical Auvergne-Rhône-Alpes au salon du Made in France 27/10/25
    police Lyon
    Vol violent à la Guillotière : un suspect interpellé après une agression à couteau 27/10/25
    Pâtisserie gault et milliau
    Un duo de chef isérois nommé Pâtissier de l'année 2026 du Gault & Millau 27/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut