Lyon : la circulation des navettes fluviales TCL interrompue en raison d'une crue de la Saône

Les navettes TCL sur la Saône sont officiellement lancées mercredi 18 juin. (@NC)

Les navettes fluviales du réseau TCL à Lyon ne circulent plus en raison d'une crue de la Saône.

La circulation des navettes Navigône est interrompue ce mardi matin en raison d'une crue de la Saône indique TCL. La circulation reprendra lorsque les "conditions de navigation permettront une reprise d'exploitation en toute sécurité", est-il précisé.

"Une nouvelle montée du niveau de la Saône dans les prochaines heures"

La reprise est ainsi estimée à 11 h depuis Vaise industrie et à 11 h 40 depuis Confluence. TCL invite les usagers à se reporter sur les bus 31 et 43 ainsi que le métro D depuis Vaise industries. Sur les bus C14, 19, 31 et 41 depuis les Subsistances.

Sur les bus TB11, C3, C13, C14, C18, 21, 31, 40, S1, S6 et le métro D depuis les terrasses de la Presqu'île. Et sur les tramways T1 et T2 depuis l'arrêt Hôtel de Région - Montrochet.

"Les prévisions hydrologiques laissent entrevoir une nouvelle montée du niveau de la Saône dans les prochaines heures", prévient par ailleurs TCL.