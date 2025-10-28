Actualité
Les navettes TCL sur la Saône sont officiellement lancées mercredi 18 juin. (@NC)

Lyon : la circulation des navettes fluviales TCL interrompue en raison d'une crue de la Saône

  • par Nathan Chaize

    • Les navettes fluviales du réseau TCL à Lyon ne circulent plus en raison d'une crue de la Saône.

    La circulation des navettes Navigône est interrompue ce mardi matin en raison d'une crue de la Saône indique TCL. La circulation reprendra lorsque les "conditions de navigation permettront une reprise d'exploitation en toute sécurité", est-il précisé.

    "Une nouvelle montée du niveau de la Saône dans les prochaines heures"

    La reprise est ainsi estimée à 11 h depuis Vaise industrie et à 11 h 40 depuis Confluence. TCL invite les usagers à se reporter sur les bus 31 et 43 ainsi que le métro D depuis Vaise industries. Sur les bus C14, 19, 31 et 41 depuis les Subsistances.

    Sur les bus TB11, C3, C13, C14, C18, 21, 31, 40, S1, S6 et le métro D depuis les terrasses de la Presqu'île. Et sur les tramways T1 et T2 depuis l'arrêt Hôtel de Région - Montrochet.

    "Les prévisions hydrologiques laissent entrevoir une nouvelle montée du niveau de la Saône dans les prochaines heures", prévient par ailleurs TCL.

    à lire également
    Absence de bus jusqu'à l'Hôtel de Ville : le face-à-face Aulas - Bernard continue

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Absence de bus jusqu'à l'Hôtel de Ville : le face-à-face Aulas - Bernard continue 10:59
    Lyon : la circulation des navettes fluviales TCL interrompue en raison d'une crue de la Saône 10:36
    Loire : le dernier rescapé de la déportation est décédé 10:20
    Cinq bons plans pour fêter Halloween à Lyon 09:40
    Lyon : le métro D en partie à l'arrêt après une panne d'énergie 09:11
    d'heure en heure
    Pont de Chasse-sur-Rhône : la circulation rouvre ce vendredi après quatre mois de travaux 08:44
    Isère : A quoi ressemblera la future Vallée Bleue ? 08:20
    Loire : les élus lancent une pétition pour "défendre nos finances locales et nos services publics" 07:50
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne ce mardi 07:29
    Des nuages avant le retour du soleil à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:12
    Fanny Dubot
    "L’image de Grégory Doucet a été beaucoup déformée", regrette Fanny Dubot (EELV) 07:00
    obseques gerard collomb
    Procès de cyberharcèlement contre Brigitte Macron : un élu de Saône-et-Loire parmi les prévenus 27/10/25
    Concours de fondue
    Haute-Savoie : 25 000 visiteurs se sont rendus au festival gourmand "Toquicimes" 27/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut