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Grèves manifestants 2 octobre
5 000 personnes étaient présentes selon la préfecture. La CGT évoque quant à elle 12 000 manifestants. Crédit : Loane Carpano

A quoi s'attendre pour la manifestation du 1er mai à Lyon ?

  • par Loane Carpano

    • A l'occasion de la Fête du Travail, les syndicats manifesteront de la place Jean-Macé à la place Bellecour, vendredi 1er mai à 10 h 30.

    Comme chaque année, à l'occasion de la Fête du travail, les organisations syndicales du Rhône appellent à une mobilisation massive dans les rues de Lyon vendredi 1er mai. Le cortège s'élancera à 10 h 30 depuis la place Jean-Macé pour rejoindre la place Bellecour. Il passera par l’avenue Jean-Jaurès, le cours Gambetta, le pont de la Guillotière, puis, par le quai Gailleton et la place Antonin-Poncet, afin d’éviter la rue de la Barre. Revendications sociales, paix internationale et défense des libertés seront les mots d'ordre du jour.

    Les Ecologistes, les Socialistes et le parti communiste ont annoncé qu'ils défileront derrière la même bannière : "contre l’inflation galopante et des revenus du travail en berne." Les Insoumis défileront de leur côté.

    Les syndicats revendiqueront notamment la revalorisation des salaires, du SMIC, la défense des services publics, la diminution du temps de travail et l’arrêt de la hausse des prix du carburant. Le secteur de la chimie devrait être largement représenté suite au rachat de l'entreprise Polytechnyl de Saint-Fons, laissant près de 500 salariés sans emploi.

    Lire aussi : 1er Mai à Lyon : les syndicats appellent à manifester entre Jean-Macé et Bellecour

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