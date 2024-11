Dans les quatre communes qui se sont vu retirer l’instruction des permis de construire en raison de leur peu d’entrain pour atteindre le seuil de 25 % de logements sociaux, la reprise en main par la préfecture peine à se traduire par un rythme de construction endiablé.

Après les menaces, la préfecture du Rhône était finalement passée aux actes. Le 1er janvier 2024, elle a dessaisi quatre communes du Rhône de leurs prérogatives en matière d’urbanisme. Jusqu’en 2027, les villes de Caluire-et-Cuire, Tassin, Mions et Saint-Genis-Laval n’instruisent plus et ne délivrent plus les permis de construire. Elles avaient manqué à leurs objectifs de construction de logements sociaux et ne respectaient pas la trajectoire qui les amènerait à respecter l’obligation légale de disposer de 25 % de logements sociaux. Trois autres communes du Rhône ont subi le même sort. Au total, en France, neuf municipalités sont concernées. “Ils ont voulu faire des exemples”, jure Pascal Charmot, le maire LR de Tassin-la-Demi-Lune.

“Les résultats sont loin d’être probants. Le bilan est assez facile à quantifier. Le nombre de logements produits par la préfète s’élève à 0. Le seul projet qui peut sortir de terre, nous l’avions déjà lancé”, assure Marylène Millet, maire de Saint-Genis-Laval. Le bilan comptable est identique à Mions. “Sur les années 2022 et 2023, nous avions produit 100 logements dont 45 sociaux. En un an, la préfecture du Rhône en a réalisé 25, dont 8 dans le parc social. Elle sort quatre fois moins de logements que nous. Et le seul dossier qui a été entièrement instruit par la préfète comporte un risque évident de recours”, alerte Philippe Cochet, maire LR de Caluire-et-Cuire. Tassin-la-Demi-Lune est la commune où la préfecture a été la plus active. “À date, ils ont accordé cinq permis de construire, dont un sur lequel nous étions d’accord. Nous avions refusé les quatre autres pour des problèmes de densité ou d’insertion paysagère. Un permis a été accordé à une entreprise en liquidation judiciaire. Sur deux opérations, aucun logement social n’est prévu”, ironise Pascal Charmot.

Effets d’aubaine

La préfecture du Rhône repousse de quelques semaines la publication d’un bilan chiffré de leur action depuis un an. “Depuis la reprise de compétence, plus d’une centaine de logements sociaux ont été mis en production, notamment à Tassin-la-Demi-Lune et Caluire-et-Cuire. Un travail conséquent est mis en œuvre par les services de l’État pour réamorcer la pompe afin de faire revenir les promoteurs en leur redonnant confiance”, explique la préfecture. La Métropole de Lyon leur vient en appui pour instruire les dossiers et estime que les effets se feront sentir dans les deux prochaines années. Sur des terrains dont elle est propriétaire, la majorité métropolitaine ne va pas laisser passer cette fenêtre pour construire des logements dans des villes qui ont en commun, à Saint-Genis-Laval près, d’être celles avec qui les collaborations sont les plus difficiles depuis le début du mandat. À Mions et Tassin, la Métropole travaille ainsi sur une opération d’une cinquantaine de logements sociaux, dont la municipalité LR ne souhaite pas la construction à court terme. “Nous avançons sur des dossiers qui ne demandent pas de permis de construire, comme la préemption ou l’achat de logements existants pour les intégrer au parc social. Nous visons ces quatre communes carencées en priorité. Cette année, nous avons réussi à produire quarante logements sociaux”, souligne Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon chargé du logement.

Les professionnels de l’immobilier ont aussi identifié l’effet d’aubaine. “Quand la préfecture a repris la main, j’ai senti une pression monstrueuse des bailleurs sociaux et des promoteurs qui voulaient faire n’importe quoi mais nous refusons que l’on nous impose des projets dont nous ne voulons pas”, rapporte Mickaël Paccaud, maire LR de Mions. “Sur les cinq permis signés par la préfète, nous en avions refusé quatre qui ont bien saisi l’effet d’aubaine”, regrette Pascal Charmot. Le soufflé est rapidement retombé dans les autres communes. “Des promoteurs ont des projets mais il a pu arriver que des maires leur expliquent que s’ils les contournent, ils ne construiront plus rien dans leur commune après. Certains y vont quand même”, glisse un professionnel du secteur. Une forme de menace que Philippe Cochet admet à demi-mot : “Il y a toujours quelques pirates mais faire du one shot n’est jamais très bon.”

Horizon incertain

Le contexte économique ne joue pas pour la préfecture. Le secteur de la promotion immobilière traverse une zone d’intenses turbulences. La Métropole de Lyon a même dû voler à son secours sur certaines opérations pour éviter de voir des projets de résidence laissés en friche. La faillite d’Alila, une entreprise spécialisée dans la production de logements sociaux, n’a pas aidé. La hausse des taux d’intérêt et l’inflation ont durablement grippé la production de logements. Les opérations de renouvellement de la ville sur elle-même en achetant des maisons voisines pour les raser et faire sortir de terre des copropriétés ne sont plus rentables économiquement. Les maires de ces quatre municipalités carencées espèrent échapper aux pénalités, estimant que le manque éventuel de logements sociaux ne leur est plus imputable. Ils attendent aussi une décision de justice qui invaliderait leur mise sous tutelle. Les quatre communes s’interrogent toujours sur leur capacité, avec ou sans l’intervention de la préfecture, à respecter un jour la loi SRU qui leur impose de disposer d’un parc social de 25 %. “Si je veux respecter la loi en restant sur le ratio de 30 % de logements sociaux par opération, Saint-Genis-Laval va devoir passer de 21 000 habitants à 50 000 alors même qu’un tiers de ma commune n’est pas constructible”, relève Marylène Millet. Pour l’heure, la reprise en main par les services de l’État n’a pas infléchi les courbes dans les quatre communes carencées.