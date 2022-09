Obligatoire lors des pics de pollution, mais aussi pour circuler dans la Zone à faibles émissions de la Métropole de Lyon, les vignettes Crit’Air se commandent uniquement sur le site du gouvernement. Comment éviter les arnaques, où faut-il acheter la vignette ? On vous redonne la procédure.

L’extension de la Zone à faibles émissions (ZFE) aux particuliers équipés de véhicules Crit’Air 5 ou plus remet sur le devant de la scène les petites vignettes de couleurs Crit’Air. Obligatoires lors des pics de pollution depuis 2017, les vignettes le sont aussi pour circuler dans la ZFE de la Métropole de Lyon.

Néanmoins, force est de constater que de nombreux automobilistes circulent sans vignette en rentrant dans le périmètre de la ZFE, qui s’étend de Lyon à Caluire-et-Cuire, en passant par les parties de Villeurbanne, Bron et Vénissieux situées à l’intérieur du périphérique. Sur son site, le ministère de la Transition écologique rappelle que "se déplacer dans une ZFE avec un véhicule non autorisé ou sans vignette Crit'Air est sanctionné par une amende pouvant aller jusqu'à 450 euros". Néanmoins, "en général, il s'agit d'une amende forfaitaire de 68 euros".

2% de véhicules sans vignette ou inconnus

En 2021, les statistiques du ministère de la Transition écologique faisaient état de 14 351 véhicules non classés ou inconnus sur le territoire de la Métropole de Lyon concerné par la ZFE. Soit environ 2% du parc total qui compte 673 023 véhicules. Dans le détail, en 2021 il y avait 197 890 véhicules équipés de vignettes Crit'Air 1, 251 065 circulaient avec des vignettes Crit'Air 2 ou encore 8 028 équipés de vignettes Crit'Air 5. Ce sont ces denrées véhicules qui n'ont plus le droit depuis ce jeudi de circuler dans la ZFE.

Attention aux arnaques

Pour obtenir votre vignette si ce n’est pas déjà fait et rester dans les clous, la procédure est relativement simple. Toutefois, il convient de se méfier des nombreuses arnaques qui pullulent sur internet si vous ne voulez pas vous faire escroquer de plusieurs dizaines d’euros. Lyon Capitale vous redonne donc la procédure à suivre.

Les véhicules sont classés de zéro, pour les véhicules électriques, à cinq pour les véhicules de plus d’une vingtaine d’années, immatriculés avant 2001 pour les diesels et avant 1997 pour les essences. Pour faire votre demande vous aurez donc besoin de votre carte grise, d’une carte de paiement et de vous rendre sur l’unique site internet dédié : https://www.certificat-air.gouv.fr/demande/cgu. Une fois votre commande passée, un récépissé vous sera immédiatement délivré et pourra être présenté en cas de contrôle.

Le prix de la vignette Crit'Air est de 3,62 euros, frais d'envoi inclus (3,11 euros hors frais d’envoi). Elle vous sera délivrée quelques jours plus tard par voie postale et il ne vous restera plus qu’à la coller sur votre pare-brise.