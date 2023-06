Les trois infos à retenir du vendredi 30 juin à Lyon

Nouvelle nuit d'émeutes à Lyon et dans la métropole lyonnaise, les images des bus et des voitures brûlés au cours de la nuit et la présentation finale du projet de réaménagement du quartier Monplaisir et de l'avenue des Frères Lumière. Quotidiennement, Lyon Capitale sélectionne trois informations qui ont marqué la journée.

Les faits marquants du vendredi 30 juin à Lyon :

Voitures et bus brûlés, tirs de mortiers, intrusion dans une école, tentative d’incendie d’une médiathèque… Pour la deuxième nuit de suite, de nouvelles émeutes ont émaillé plusieurs villes de la Métropole de Lyon , trois jours après la mort de Nahel, un jeune de 17 ans tué mardi 27 juin par le tir d'un policier à Nanterre.

Malgré le déploiement de compagnies républicaines de sécurité, d’un hélicoptère ou encore de la force d’intervention du Raid, notamment dans le quartier Mermoz dans le 8e arrondissement de Lyon, de nombreuses dégradations ont été enregistrées à travers l’agglomération avant même la tombée de la nuit. Au total, 13 personnes ont été interpellées.

Plusieurs véhicules, notamment des bus, ont fait les frais des émeutes qui ont émaillé Lyon et sa périphérie dans la nuit du 29 au 30 juin. Un autocar, qui semble appartenir à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et deux véhicules ont été incendiés avenue Georges Pompidou dans le 3e arrondissement de Lyon, où une troisième voiture a été endommagée par les flammes.

Du côté de Bron, un bus TCL a été complètement détruit par les flammes sur l’avenue Édouard-Herriot, à l’angle de la rue Paul Pic.

Vélorue, végétalisation de l'avenue des Frères Lumière et suppression de 70 places de stationnement : ce vendredi matin, le projet de réhabilitation du quartier Monplaisir, dans le 8e arrondissement de Lyon a été présenté. Et il fait la part belle aux vélos et aux piétons.

Les voitures devront ainsi laisser place aux cyclistes rue l'avenue des Frères Lumière qui sera transformé en vélorue. Les vélos et les voitures devront ainsi cohabiter sur une même voie de circulation dans laquelle les cyclistes, qui circuleront dans les deux sens, seront prioritaires. Aucun marquage au sol ne délimitera les zones entre voitures et vélos.

