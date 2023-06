Vélorue, végétalisation de l'avenue des Frères Lumière et suppression de 70 places de stationnement : ce vendredi matin, le projet de réhabilitation du quartier Monplaisir, dans le 8e arrondissement de Lyon a été présenté.

Le visage de l'avenue des Frères Lumière va changer d'ici 2026. En trois ans, l'avenue du 8e arrondissement de Lyon ainsi que la place Ambroise Courtois et la rue du Premier Film, devraient connaître de profonds bouleversements. Ce vendredi matin, la municipalité, accompagnée sur ce projet par la Métropole de Lyon, présentait le projet de requalification du quartier. Un projet "qui est le résultat d'une longue concertation" débutée en 2021 explique Olivier Berzane, maire du 8e arrondissement de Lyon.

14 000 piétons le weekend avenue des Frères Lumière

36 ans après le dernier investissement d'ampleur dans le quartier, autour de la construction de la ligne D du métro en 1987, qui avait conduit à la suppression du parking situé sur la place Ambroise Courtois, la mairie verte entend "redonner de la place aux piétons et aux cyclistes" sur l'avenue des Frères Lumière, "véritable autoroute à piétons", qui accueille, selon les chiffres communiqués par la mairie jusqu'à 14 000 piétons par jour le weekend.

Si la piétonisation complète ou partielle, seulement le samedi, avait un temps été évoquée durant les phases préliminaires, cette option n'a finalement pas été retenue. "Ce n'est pas un recul dans notre politique" se défend le maire du 8e arrondissement. "On a simplement entendu, au cours de la concertation, qu'il y avait une forte opposition, notamment de la part des commerçants, sur cette piétonisation. On a donc abandonné l'idée".

Le principe de vélorue retenu

L'avenue des Frères Lumière sera donc transformée en vélorue. Les vélos et les voitures devront ainsi cohabiter sur une même voie de circulation dans laquelle les cyclistes, qui circuleront dans les deux sens, seront prioritaires. Aucun marquage au sol ne délimitera les zones entre voitures et vélos. "Le principe de la vélorue, assez nouvelle en France mais très courante dans les pays scandinaves, est que le cycliste a le droit de rouler en plein milieu de la chaussée. Et quand il y a un vélo, l'automobiliste a l'interdiction de le dépasser" détaille Fabien Bagnon.

Valentin Lungenstrass, Fabien Bagnon, Olivier Berzane et Camille Augey lors de la conférence de presse de présentation du projet. (@Vincent Guiraud)

Actuellement, environ 7000 voitures empruntent chaque jour cet axe de transit qui permet de relier la presqu'île au périphérique entre la manufacture des tabacs et Grange Blanche. A l'avenir, ces automobilistes ne seront plus les bienvenus sur l'avenue des Frères Lumière. "Un nouveau plan de mobilité sera mis en place. Si tous les accès seront maintenus, il y aura une forte dissuasion des trafics de transit par l'avenue" poursuit le vice-président de la métropole de Lyon en charge de la voirie et des mobilités actives.

"On veut accompagner et pousser au changement des habitudes" Fabien Bagnon, vice-président de la métropole de Lyon

Autrement dit, les voitures ne pourront plus emprunter l'avenue du 8e arrondissement pour traverser tout le quartier. En restant un peu flou sur le report de ce trafic vers d'autres rues adjacentes, la mairie explique que les voitures seront forcées, au milieu de l'avenue des Frères Lumière de quitter cet axe de circulation pour continuer leur route. Un sens interdit sera mis en place sur quelques mètres.

Les écologistes à la tête de la mairie de Lyon espèrent surtout une baisse drastique du nombre de voitures utilisées dans le quartier. "On est actuellement sur une tendance accélérée de réduction des flux automobiles. Ce projet va complètement dans ce sens" se justifie Fabien Bagnon. Avant de compléter son propos : "On veut vraiment accompagner et pousser au changement des habitudes des habitants avec ce projet".

Un projet qui va faire "gagner en attractivité commerciale" au quartier

L'autre axe de ce projet, en dehors de faire fuir, au maximum, les voitures, est de rafraîchir l'avenue en y installant une plus grande végétation. "On veut transformer notre ville pour l'adapter au changement climatique et pour améliorer la santé et le bien être des habitants" précise Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon, chargé des questions de mobilité. Pour cela, 150 arbres seront plantés sur l'avenue des Frères Lumière et la place Ambroise Courtois et 1500 m2 de plantations basses installées dans le quartier.

"L'été, actuellement, il fait 45 degrés sur l'avenue quand il fait chaud. Ce n'est pas agréable de s'y promener et cette chaleur extrême handicape lourdement le commerce de proximité" assure Olivier Berzane. "A l'avenir, les îlots de fraîcheur seront un vrai luxe dans nos villes" embraye Fabien Bagnon, estimant que ce projet va permettre à l'avenue de "gagner en attractivité commerciale".

"Je suis convaincu que tous les habitants de Monplaisir auront plaisir dans trois ans à se promener dans ce quartier, dans un cadre de vie agréable et apaisé" conclut Olivier Berzane. Le projet global, qui coûtera environ 5 millions d'euros à la métropole et à la mairie, devrait être livré en 2026. Les premiers travaux débuteront à la fin de l'année 2023.

Le projet en chiffres 14 places de livraisons, contre 10 actuellement

70 places de stationnement supprimées, 40 seront conservées

30 arceaux pour vélos créés

100 arbres plantés sur l'avenue, 50 sur la place Ambroise Courtois

1500 m2 de plantations basses installés dans le quartier

(@Mairie de Lyon / Studio alma)