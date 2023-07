Ce que vous avez loupé à Lyon en 5 actes

Lyon Capitale sélectionne les informations qui ont marqué le mois à Lyon (hors émeutes).

Jean-Christophe Vincent, président du Club de football de la Duchère en pointe sur les violences sexuelles et sexistes La ZFE (zone à faibles émissions) s'élargit dans la Métropole de Lyon Le club de foot de la Duchère relégué en national 3 Marion Delespierre championne de trail Le député Cyrille Isaac-Sibille hors-jeu

JeanChristophe Vincent, président du club de football de La Duchère

En pointe contre les violences sexuelles et sexistes dans le sport

Le président du club de football de la Duchère, Jean-Christophe Vincent, ne comprend pas le manque de prise de conscience des fédérations sportives. “Ils ont l’impression d’agir alors qu’ils n’agissent pas. Une véritable action, c’est ce qu’a fait l’Église catholique après l’affaire Preynat où on va chercher les victimes, 300 000 pour l’Église catholique, où il y a une indemnisation et de la formation derrière”, explique-t-il. Il salue en revanche la décision de la Ville de Lyon de conditionner les subventions sportives à la mise en place de formations contre les violences sexuelles et sexistes.

La ZFE de la métropole de Lyon s’élargit

Alors que les sénateurs plaident pour un report de l’entrée en vigueur des ZFE dans les grandes métropoles, prévue au plus tard pour 2030, la Métropole de Lyon étend la sienne. L’axe M6-M7 et le boulevard périphérique vont être intégrés dans le périmètre qui interdit actuellement la circulation aux véhicules les plus polluants. Les Crit’Air 5 et non classés sont concernés depuis le 1er janvier 2023. Les voitures et camions classés 4 seront bannis en 2024. La Métropole de Lyon avait en revanche assoupli les restrictions pour les Crit’Air 2 (des diesels récents) en repoussant leur interdiction de deux ans, la fixant désormais au 1er janvier 2028.

Le club de La Duchère chute en national 3

Sous la menace d’un redressement de l’Urssaf de plus d’un million d’euros qui contraindrait le club à déposer le bilan, l’équipe de football de Lyon-La Duchère a obtenu un sursis lors de son passage devant la DNCG, le gendarme financier du football. “La discussion extrêmement constructive avec la DNCG aboutit sur un accord réciproque qui permettra au club d’évoluer en national 3 pour la saison 2023-2024 et ainsi de sauver le club”, expliquent les dirigeants. Cette relégation administrative permet de réduire les dépenses de l’équipe et de solder la mauvaise gestion de la précédente direction.

Marion Delespierre, une médaille d'or 100% lyonnaise

Sacrée performance pour la Lyonnaise Marion Delespierre. L’athlète de 36 ans, licenciée du club Tête d’Or Runners, a décroché le titre de championne du monde du trail long (86 km ; 6 200 m D+) en juin à Innsbruck, en Autriche. Au terme d’une course maîtrisée, terminée en 11 heures 22, l’ultra-runneuse a apporté une nouvelle médaille d’or à l’équipe de France. Ancienne nageuse de haut niveau, elle est aujourd’hui, dans le civil, médecin du sport au sein de la clinique de la Sauvegarde de Gerland.

Le député lyonnais Cyrille Isaac-Sibille, accusé de lobbying

Accusé de lobbying, le député MoDem du Rhône s’est illustré en faisant voter, en commission, un amendement reportant la réglementation des PFAS à 2026… au lieu de 2024. Une démarche étonnante après les révélations successives de pollution aux perfluorés dans le sud de Lyon où deux usines fabriquent des PFAS. Un territoire qui appartient pourtant à sa circonscription. Se défendant de vouloir gagner du temps au profit des industriels, ce médecin explique croire que les “pollutions sont historiques, liées à des PFAS déjà interdits”.