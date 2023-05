Les trois infos à retenir du mercredi 31 mai à Lyon

La "mascarade" de la mission d'information sur la sécurité à Lyon, Laurent Wauquiez accuse ses opposants de manipulation et la rue Grenette interdite aux voitures dès le printemps 2025... Quotidiennement, Lyon Capitale sélectionne trois informations qui ont marqué la journée.

L'échec cuisant de la mission d'information sur la sécurité à Lyon, La guerre des chiffres autour de l'action culturelle de Laurent Wauquiez et la rue Grenette interdite aux voitures en 2025. Lyon Capitale vous résume les informations qui ont marqué la journée.

La mission d'information sur la sécurité accouche d'une coquille vide

Six mois plus tard, l'opposition au conseil municipal, fait le bilan de la Mission d'information et d'évaluation de la sécurité à Lyon. En cœur, ils dénoncent la méthode des écologistes. La majorité se défend, dans ce qui ressemble à un échec pour tous, y compris les Lyonnais.

Les présidents des groupes d'opposition et les membres de la MIE se sont rassemblés. (Photo : NC)

Le fond pâtit ainsi de la forme, et ces six mois de MIE accouchent d'une "coquille vide" lance-t-on dans l'opposition. Une "mascarade" qui enfante d'un rapport ultra consensuel, sorte d'inventaire des pouvoirs du maire, des services de la ville, à la manière d'une page Wikipédia dédiée à la sécurité à Lyon.

Guerre des chiffres autour de l'action culturelle de Laurent Wauquiez

La guerre des chiffres sur le budget régional alloué à la culture se poursuit entre les élus écologistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’exécutif de Laurent Wauquiez, qui accuse son opposition "d’escroquerie".

"Les élus écologistes ont choisi, par pure idéologie, gommer le budget attribué au patrimoine", dénonce Laurent Wauquiez en réaffirmant la véracité de ses données budgétaires dans son communiqué, accompagné de tableaux des comptes administratifs 2015 et 2022

La rue Grenette devrait être interdite aux voitures dès 2025

La fermeture aux voitures de la rue Grenette, située dans le 2e arrondissement, devrait intervenir au printemps 2025, dans le cadre du projet d’apaisement de la Presqu’île.

Perspective de la rue Grenette qui devrait être fermée aux voitures au printemps 2025. ©Folia-scaled

Passée cette période, les automobilistes qui empruntent chaque jour la rue Grenette pour traverser la Presqu’île devront contourner le cœur du centre-ville de Lyon par le tunnel de la Croix-Rousse ou les trémies de Perrache.

