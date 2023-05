Un "bal des fiertés" à l'Hôtel de Ville de Lyon samedi 3 juin

L'Hôtel de Ville de Lyon accueillera le bal des fiertés ce samedi 3 juin à l'occasion du mois des fiertés.

Après la soirée silent disco la semaine dernière, l'Hôtel de Ville de Lyon accueillera ce samedi 3 juin un "bal des fiertés", "un évènement inclusif ouvert à toutes et à tous, organisé par l'association Exit", détaille la Ville. La soirée débutera à 19 h avec au programme, "des concerts d'artistes locaux et un espace associatif pour parler de santé sexuelle et mentale, discriminations et distribuer gratuitement du matériel de prévention".

Le bal est complet, mais il est possible de s'inscrire sur la liste d'attente pour bénéficier potentiellement d'un désistement. De son côté, la Métropole de Lyon a annoncé ce mercredi qu'elle organiserait des expositions et des conférences dans le cadre du mois des fiertés, notamment axées sur le thème de la mémoire des luttes LGBT.