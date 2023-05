Les trois infos à retenir du mardi 23 mai à Lyon

Un collectif d'artistes qui veut créer une fresque pour Jean-Michel Aulas, l'Hôtel de Ville qui accueillera une soirée disco silencieuse, et le TNG qui s'exprime longuement sur la suppression de sa subvention accordée par la Région... Quotidiennement, Lyon Capitale sélectionne trois informations qui ont marqué la journée.

Un collectif d'artistes qui veut créer une fresque pour Jean-Michel Aulas, l'Hôtel de Ville qui accueillera une soirée disco silencieuse, et le TNG qui s'exprime longuement sur la suppression de sa subvention accordée par la Région. Lyon Capitale vous résume les informations qui ont marqué la journée.

Ils veulent créer une fresque pour Jean-Michel Aulas

Déjà à l’origine de la fresque de Benzema à Bron, le collectif Artup souhaite rendre hommage au désormais ex-président de l’Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, en peignant un mur à son image à Gerland.

Le projet de fresque proposé par le collectif Artup pour rendre hommage à Jean-Michel Aulas. (Crédit Artup / Pierre Noton)

"Même si on n’aime pas le foot, Jean-Michel Aulas c’est quelqu’un qui a marqué la ville et qui a donné toute sa vie professionnelle pour ce club", explique Julien Bard, un membre du collectif Artup. Passionné de l’OL depuis son plus jeune âge et abonné au Virage Nord depuis 1989, cet artiste lyonnais confie son "rêve" de voir cette fresque s’afficher dans le 7e arrondissement.

L'Hôtel de Ville transformé en piste de danse le temps d'une soirée

Vendredi 26 mai, le temps d’une soirée la cour de l’Hôtel de Ville de Lyon sera transformée en piste de danse pour une soirée disco gratuite et silencieuse.

Hôtel de ville de Lyon © Romane Thevenot

Une soirée qui s’annonce animée avec sept artistes et trois propositions musicales, ambiance disco, ambiance 90’s - 00’s et ambiance eurodance, mais entièrement silencieuse. À son arrivée sur place, chaque participant se verra remettre un casque de musique, "lui permettant de choisir le volume d'écoute et sa programmation musicale", précise la mairie de Lyon.

Le TNG règle ses comptes avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Dans un long communiqué de presse, la direction du Théâtre nouvelle génération à Lyon règle ses comptes avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. La direction du TNG "souhaite désormais réagir officiellement à un certain nombre de propos mensongers, qui ont été tenus par Madame Sophie Rotkopf, lors de cette conférence de presse, à l'encontre de la direction, de la structure, de son équipe et de son projet".

Joris Mathieu, le directeur du TNG, sur le plateau de Lyon Capitale, en mai 2022.

