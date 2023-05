Dans un long communiqué de presse, la direction du Théâtre nouvelle génération à Lyon règle ses comptes avec la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le 28 avril lors d'une conférence de presse, Sophie Rotkopf, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de la culture a annoncé que la collectivité dirigée par Laurent Wauquiez supprimait les financements accordés au Théâtre nouvelle génération de Lyon, le tout, sur fond de désaccord politique. Dans un long communiqué de presse diffusé ce mardi, une semaine après le vote en commission permanente, la direction du TNG "souhaite désormais réagir officiellement à un certain nombre de propos mensongers, qui ont été tenus par Madame Sophie Rotkopf, lors de cette conférence de presse, à l'encontre de la direction, de la structure, de son équipe et de son projet".

Des échanges réguliers

Pour motiver sa décision, la vice-présidente en charge de la culture avait expliqué que Joris Mathieu, directeur du TNG, n'avait pas souhaité s'ouvrir et échanger avec la Région, opposant son comportement présumé à celui de Richard Brunel, directeur de l'Opéra de Lyon qui monte de son côté un opéra itinérant en partenariat avec la Région. "C'est absolument faux, rétorque le TNG dans son communiqué. Et d'ajouter : Nous avons répondu à toutes les sollicitations des personnels du service Spectacle-vivant de la Région, qui eux-mêmes ont répondu aux nôtres, afin d'élaborer ensemble les projets du théâtre, comme le veut la procédure habituelle. À moins que Madame Sophie Rotkopf ne considère que ces échanges avec les membres de son service ne font pas partie du dialogue institutionnel entre la collectivité territoriale et notre structure, nous ne voyons pas sur quels éléments s'appuie son affirmation que nous refusons le dialogue."

"Malgré les différends qui l'opposent aujourd'hui à la Région, la direction du Théâtre Nouvelle Génération renouvelle, ici, son intention de rester ouverte au dialogue"

Le TNG déplore ainsi que Sophie Rotkopf n'ai jamais été présente lors des différents comités de suivi, pourtant "invitée personnellement". "Si cela aurait pu se comprendre dans le cadre d'une perspective de poursuite à l'identique du projet et de la continuité de ses financements, sa présence aurait pourtant été requise sur une question aussi fondamentale, que la possible coupe de l'intégralité de la subvention du Centre dramatique national", ajoute la direction. Aussi, le 28 avril dernier, la vice-présidente en charge de la culture assurait : "Honnêtement, le TNG est capable de continuer à travailler sans les 149 000 € de la Région." "Elle a ainsi une nouvelle fois énoncé un point de vue sans fondement, estime l'équipe dirigeante. Et d'ajouter : La décision récente, prise brutalement et unilatéralement, sans concertation avec notre équipe, sans concertation avec le service culturel de la région - qui connaît très bien l’activité que nous menons sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes - nous conduira inévitablement à un déficit financier conséquent en fin d'année 2023, dont la Région portera en grande part la responsabilité. Une responsabilité liée tant à l'inconséquence de cette décision, qu'à son caractère extrêmement tardif."

Un impact sur l'équilibre du projet

"Pour la deuxième année consécutive, ces annonces interviennent en milieu d’exercice budgétaire, alors que toutes nos actions sont déjà engagées. Pour la deuxième année consécutive, sans l'intervention de l'État - qui à titre exceptionnel a versé l'intégralité de sa subvention en une seule fois en début d'exercice budgétaire - nous (comme un grand nombre de collègues) aurions été en déficit de trésorerie, dès le mois de mars 2023, poursuit le communiqué. Et d'asséner : Comment une présidence de Région, qui se prétend la mieux gérée de France, peut-elle assumer sereinement que le délai excessif de ses prises de décisions conduise à ce que l'argent public finance des intérêts bancaires ou place ses bénéficiaires en situation de créer des déficits de gestion publique ?"

" Nous programmons des artistes qui rencontrent et rassemblent des chasseurs, des agriculteurs, des pisciculteurs, des entrepreneurs, des artisans, des amateurs et amatrices de chant, de musique, de théâtre et de danse… de tous âges et de tous milieux "

Enfin, Sophie Rotkopf avait justifié la suppression de la subvention accordée en TNG en invoquant - comme pour toutes les structures ayant subi des baisses - "un rééquilibrage" au profit des communes rurales. Ajoutant à propos de Joris Mathieu : "Il n’a de cesse de mépriser la Région, et à travers sa démarche il méprise tous les habitants en dehors de la métropole lyonnaise." "Nous programmons des artistes qui rencontrent et rassemblent des chasseurs, des agriculteurs, des pisciculteurs, des entrepreneurs, des artisans, des amateurs et amatrices de chant, de musique, de théâtre et de danse… de tous âges et de tous milieux", répond le TNG. "La vice-présidente de la Région aurait pu s'en rendre compte si elle avait franchi les portes du TNG et pris connaissance de ses actions et de son rayonnement à l’échelle régionale", ajoute la direction.

"Malgré les différends qui l'opposent aujourd'hui à la Région, la direction du Théâtre Nouvelle Génération renouvelle, ici, son intention de rester ouverte au dialogue", conclut le communiqué