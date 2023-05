Une soirée disco organisée dans la cour de la mairie de Lyon

Vendredi 26 mai, le temps d’une soirée la cour de l’Hôtel de Ville de Lyon sera transformée en piste de danse pour une soirée disco gratuite et silencieuse.

On éteint la lumière, on monte le son, on sort les paillettes et les habits fluo. Vendredi soir, de 19 heures à 00h30 la Ville de Lyon transformera la cour de l’Hôtel de Ville en piste de danse géante pour une soirée "Club Disco", après une première édition organisée sur la terrasse de la piscine du Rhône en 2022.

Jusqu'à 1 000 personnes

Une soirée qui s’annonce animée avec sept artistes et trois propositions musicales, ambiance disco, ambiance 90’s - 00’s et ambiance eurodance, mais entièrement silencieuse. À son arrivée sur place, chaque participant se verra remettre un casque de musique, "lui permettant de choisir le volume d'écoute et sa programmation musicale", précise la mairie de Lyon.

Gratuit, l’accès à l’évènement se fera uniquement sur inscription en amont. En cas de beau temps, la jauge de 500 personnes pourra être portée à 1 000 et s’il pleut, les 500 heureux danseurs seront invités à se trémousser à l’abri des gouttes dans l’atrium de l’Hôtel de Ville.