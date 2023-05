Les trois infos à retenir du lundi 15 mai à Lyon

Vue de la statue équestre de Louis XIV et de Fourvière. @WilliamPham

Près d'un an de travaux pour donner une seconde vie à la statue de Louis XIV place Bellecour, 28 soignants non-vaccinés réintégrés aux Hospices civils de Lyon et le festival Woodstower dans le flou après le désengagement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Lyon Capitale vous résume les informations qui ont marqué la journée.

La statue de Louis XIV fera peau-neuve

Parfois malmenée par des tagueurs, et objet de nombreuses bisbilles entre personnalités politique lyonnaises, la statue créée au 19e siècle par François-Frédéric Lemot et posée en 1825 va faire l’objet d’une profonde restauration.

Une première phase de travaux débute cette semaine et se poursuivra jusqu'à la fin de l'automne. Une seconde phase de travaux débutera ensuite en janvier 2024 et s'achèvera au mois d'avril. Le coût total de l'opération est chiffré à 1 450 000 €.

28 soignants non-vaccinés vont réintégrer les HCL

Suite à la publication d’un décret au Journal Officiel dimanche 14 mai, 28 agents des Hospices Civils de Lyon qui n’étaient pas vaccinés contre le Covid-19 vont pouvoir être réintégrés "sans délai".

Service de réanimation de l'hôpital de la Croix-Rousse des Hospices Civils de Lyon (Lyon 4e). @Lionel De Souza _ avril 2020

Les employés recevront un courrier les informant de la possibilité d'être réintégrés. En cas de retour positif, ils seront réintégrés "sur un poste correspondant à leur grade et leur compétence, et après avis médical", précisent les HCL.

Woodstower dans l'incompréhension après le désengagement de la région

Vendredi 12 mai, l'exécutif régional de Laurent Wauquiez a voté la suppression d'une subvention de 40 000 € accordée au festival Woodstower, dont l'association organisatrice accuse déjà un déficit de 280 000 €.

© Woodstower

Maxime Noly, son directeur, confie : "On va tenter de limiter les dépenses en modifiant ce qu'on peut encore dans la programmation et en enlevant certaines infrastructures du festival." A trois mois du festival, la tâche s'annonce ardue et inquiète quant à l'avenir d'un rendez-vous vieux de 25 ans.

