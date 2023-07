Deux siècles après sa pose, la statue de Louis XIV a survolé Bellecour

Déposée en vue de sa restauration, la statue équestre de Louis XIV, faite de 9,5 tonnes de bronze, a survolé pendant quelques minutes la place Bellecour ce mercredi 12 juillet.

Ce mercredi 12 juillet, les quelques chanceux qui se trouvaient autour de la place Bellecour ont pu assister un spectacle unique. Peu après 14 heures, la statue équestre de Louis XIV a pris son envol, tractée vers le ciel lyonnais par une grue, près de deux siècles après son installation au coeur de Lyon en 1825. "Un chantier comme ça c’est toujours une aventure. C’est la première fois que Louis XIV va descendre de son piédestal", confiait l’architecte en chef des monuments historique, Didier Reppelin, quelques minutes avant l’envol du Roi-Soleil et de son destrier.

Près de deux siècles après son installation, la statue en bronze de Louis XIV a été déposée de son socle à #Lyon. Elle va faire l’objet d’une importante rénovation jusqu’en décembre sur la place Bellecour. @lyoncap pic.twitter.com/Jf51k3UEUt — Hadrien Jame (@hadrienjames) July 12, 2023

9,5 tonnes de bronze à restaurer

Installée à quelques mètres de son socle en marbre, la statue de 9,5 tonnes réalisée par François-Frédéric Lemot fera désormais l’objet d’une profonde restauration in situ jusqu’en fin d’année. Les équipes de la Fonderie de Coubert devront réparer les nombreuses fissures présentent sur le bronze et la structure en fer située à l’intérieur du cheval et de son cavalier et qui s’est oxydée au fil de siècles. Une autre société se concentrera quant à elle sur la restauration du socle en marbre sur lequel reposait jusqu’ici cette oeuvre d’art.

Le voyage de Louis XIV à travers les airs s'est déroulé sans accrocs. @Hugo LAUBEPIN

Dans les prochains jours, après avoir étudié comment Louis XIV a été fixé, l’équipe de la Fonderie de Coubert le retirera de son cheval pour le déposer au sol. Ces trois spécialistes qui ont déjà travaillé il y a 15 ans sur la restauration de la statue équestre de Louis XIV située à Versailles et le Napoléon équestre de Rouen s’attacheront ensuite à l’étude de la structure interne de la sculpture.

Une réparation in situ

Chiffré à 750 000 euros dans un premier temps, le coût des travaux avait finalement été doublé au mois de septembre 2022, passant à 1 450 000 euros. En raison de l’envolée du coût des matériaux, mais aussi de découvertes fortuites qui ont fait gonfler la facture.

Tout au long des travaux, les Lyonnais et les touristes pourront assister au chantier de rénovation grâce à des fenêtres qui seront percées prochainement dans la palissade. En septembre, à l’occasion des journées du patrimoine, des temps d’échanges seront organisés avec les équipes travaillant à la restauration de ce monument emblématique de la ville de Lyon.

Au plus près du Roi-Soleil

Une fois Louis XIV installé au sol, nous avons pu prendre quelques clichés, qui attestent des dégâts subit par la statue au fil du temps, mais qui montrent également le travail d'orfèvre réalisé sur la statue qui semble donner vie au bronze par moment.