Les trois infos à retenir du mercredi 12 juillet à Lyon

La statue de Louis XIV a quitté son socle en vue de sa restauration, 30 ans après la mort de Muriel Théron l’affaire reprise par le pôle cold cases, orages, canicules : trois réponses pour tout comprendre. Quotidiennement, Lyon Capitale sélectionne trois informations qui ont marqué la journée.

Les faits marquants du mercredi 12 juillet à Lyon :

Deux siècles après sa pose, la statue de Louis XIV a survolé Bellecour

Orages, canicules : trois réponses pour tout comprendre

Affaire Muriel Théron : trente ans plus tard, l'épilogue d'un cold case lyonnais

Ce mercredi 12 juillet, les quelques chanceux qui se trouvaient autour de la place Bellecour ont pu assister à un spectacle unique. Peu après 14 heures, la statue équestre de Louis XIV a pris son envol, tractée vers le ciel lyonnais par une grue, près de deux siècles après son installation au coeur de Lyon en 1825.

Le voyage de Louis XIV à travers les airs s'est déroulé sans accrocs. @Hugo LAUBEPIN

La statue de 9,5 tonnes réalisée par François-Frédéric Lemot fera désormais l’objet d’une profonde restauration in situ jusqu’en fin d’année.

Pourquoi les orages sont-ils si violents en été ? Pourquoi fait-il particulièrement chaud dans le Rhône ? Quel lien y a-t-il entre orage et canicule ?

Lyon et le Rhône sont désormais placés en vigilance orange aux orages ce jeudi 22 juin. (Crédit de Romain Weber d'un orage sur Lyon le 3 juin)

Guillaume Séchet, météorologiste et créateur du site Météo-Lyon fait le point sur les orages et la canicule dans le Rhône et la métropole de Lyon, en expliquant à Lyon Capitale quelques fondements météorologiques.

Le 14 avril 1993, Muriel Théron, une lycéenne de 17 ans est retrouvée sans vie dans un chemin reliant la Croix-Rousse au quai Gillet. Des traces d'ADN sont relevées sur la scène du crime, mais l'auteur de ce meurtre précédé d'un viol ne sera jamais identifié. Trente ans plus tard, le pôle cold cases de Nanterre a repris l'enquête.

Le passage emprunté par Muriel Théron, aujourd'hui fermé. (@NC)

La scène de crime est brutale. Dans ce chemin qui serpente, prolongeant la rue Niepce dans le quartier de la Croix-Rousse, non loin du lycée Saint-Exupéry, une jeune fille est allongée sur le dos dans les feuillages, les mains sur le ventre...

