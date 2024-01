Les supporters de l’OM interdits de déplacement à Lyon

Programmé le 4 février à Lyon, le match de Ligue 1 entre l’OL et l’OM se jouera sans les supporters de Marseille, interdits de déplacement par le ministère de l’Intérieur.

Estimant "réel et sérieux" le risque "d'affrontement entre les supporters des deux clubs", le match de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille prévu le 4 février à Lyon se disputera sans les supporters marseillais. L’information a été officialisée mardi par la publication d’un arrêté du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin au Journal Officiel.

"Le dimanche 4 février 2024 de 00h00 à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département des Bouches-du-Rhône, d'une part, et les communes de Décines-Charpieu, Meyzieu et Lyon (Rhône), d'autre part", peut-on lire sur l'arrêté publié mardi.

Éviter un nouveau 29 octobre

Une mesure similaire avait été prise en décembre à l’encontre des supporters lyonnais, qui n’avaient pas pu assister au match aller reprogrammé après les débordements incidents survenus le 29 octobre. Date à laquelle devait initialement se tenir le premier match de la saison entre l’OM et l’OL et qui avait finalement été annulée en raison du caillassage des bus des joueurs de l'OL et des supporteurs lyonnais sur la route du stade Vélodrome par des supporters marseillais. L’ancien entraîneur de l’OL Fabio Grosso avait notamment été blessé au visage.

