Daniel Auteuil en concert à Pierre-Bénite et Bron en février

Daniel Auteuil sera en concert à Pierre-Bénite et Bron en février. © C. Robin

Un an après la sortie de son deuxième album, l'acteur devenu chanteur Daniel Auteuil organise deux concerts près de Lyon les 5 et 6 février.

En ce début d'année 2024, Daniel Auteuil organise des concerts dans toute la France, dont deux dates à Lyon. Après la sortie de deux singles en 1985, l'artiste s'est pleinement consacré à sa carrière d'acteur et comédien. Mais en 2021, il a finalement décidé de revenir à ses premiers amours en se consacrant pleinement à la musique, sortant deux albums en 2021 et 2023. Il a désormais à son actif près de 25 chansons, écrites et composées avec Gaëtan Roussel.

Une heure de concert

Accompagné de ses musiciens Colin Russeil et Arman Méliès, Daniel Auteuil se produira donc vendredi 2 février au Théâtre de la Maison du peuple à Pierre-Bénite. Sa seconde date dans l'agglomération lyonnaise est prévue le mardi 6 février à l'espace Albert Camus de Bron. Pour les deux concerts, l'évènement dure 1 h 15 et les prix varient de 15 à 29 euros en fonction de la date et des réductions.

