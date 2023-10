Le match OM-OL reporté après le caillassage du bus des Lyonnais

Le match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais n'aura pas lieu ce dimanche soir. Le bus des joueurs lyonnais a été caillassé à son arrivée au Vélodrome. Fabio Grosso a été blessé au visage.

Ce sont des scènes que l'on aimerait ne jamais voir. Ce dimanche soir, alors que le bus de l'OL se rendait au stade Vélodrome, où les joueurs de Fabio Grosso devaient affronter les Marseillais pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, les joueurs et le staff lyonnais ont été pris pour cible par des jets de pierres.

A son arrivée au stade plusieurs vitres du bus étaient brisées, comme on a pu le constater sur les images diffusées en direct par Amazon Prime, et on a appris rapidement que plusieurs membres du staff lyonnais, dont l'entraineur Fabio Grosso, avaient été blessés au visage dans les incidents.

L'arbitre annonce le report du match

Une heure après ces faits déplorables, les autorités, en concertation avec les différentes parties, ont décidé que le match ne pouvait se tenir dans ces conditions.

"Une réunion de crise a permis de prendre l'avis des différentes parties prenantes. A la suite de la constatation des blessures des différents membres du staff de l'Olympique Lyonnais, on a constaté l'avis de l'OL, qui ne souhaitait pas que la rencontre ait lieu", a expliqué l'arbitre désigné pour la rencontre François Letexier, au cours d'une conférence de presse. "Nous avons également appliqué le protocole en la matière, qui indique que lorsqu'un acteur fait l'objet d'une blessure et que sa participation est entachée du fait de cette agression physique ou psychologique, la rencontre ne doit pas avoir lieu" a-t-il poursuivi.

🎙️ Les explications de l’arbitre principal François Letexier en conférence de presse sur la non-tenue de la rencontre ! #OMOL pic.twitter.com/cr2Qfepz1t — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 29, 2023

L'OL ne voulait pas participer à la rencontre ? John Textor dit le contraire

Au micro du diffuseur Amazon Prime, John Textor, propriétaire de l'OL, a affirmé malgré tout que l'OL voulait jouer ce match, expliquant qu'il ne savait pas qui avait pris la décision d'annuler la rencontre.

L'Américain a également donné des nouvelles de son entraineur, touché par plusieurs éclats de verres au niveau de l'œil notamment. L'entraineur italien de l'OL a été vu dans les travées du stade avec un énorme bandage au niveau de sa tête.

Si on ignore pour l'heure les responsables de ce caillassage, ces faits très graves pourraient avoir de lourdes conséquences, aussi bien pour la santé des personnes touchées que pour la suite de la saison des deux clubs.