Les Foulées de Villeurbanne reviennent pour une 33e édition

Les rues de Villeurbanne accueilleront le 17 mars prochain de nombreux coureurs pour la nouvelle édition des Foulées de Villeurbanne.

Les Foulées de Villeurbanne feront leur grand retour dimanche 17 mars. Organisé par l'Office du sport de Villeurbanne, l'évènement sportif réunit chaque année 4 900 participants sur l'ensemble des courses proposées. L'objectif est notamment "d'encourager la pratique physique et sportive et de sensibiliser à ses bienfaits sur la santé". Pour l'occasion, plusieurs axes seront piétonnisés dont le cours Emile Zola et la rue Alexis Perroncel.

Une course sociale et solidaire

Afin de permettre au plus grand nombre de participer, les deux courses loisirs sont gratuites, tandis que les trois parcours chronométrés sont payants. Une partie de l'argent récolté sera d'ailleurs reversé au Secours populaire catholique. Certains parcours permettent aussi aux coureurs qui le souhaitent de se qualifier, en fonction de leur temps, pour les championnats de France, comme le 10 kilomètres.

Plan du parcours des Foulées de Villeurbanne. © Ville de Villeurbanne

Pour cette édition, les organisateurs proposent un nouveau challenge entreprises pour le 21 kilomètres sous forme de relai par équipe de quatre personnes. Pour 250 euros, les équipes peuvent ainsi avoir des dossards, un échauffement coaché, des conseils nutrition, une photo de groupe et différents cadeaux. Toutes les informations sur l'évènement et les inscriptions sont sur le site des Foulées de Villeurbanne.

Lire aussi : Foulées de Villeurbanne : un accès direct aux championnats de France