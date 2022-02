Les stats impressionnantes de l'UTMB Mont-Blanc

Le plus grand événement mondial de trail, qui se déroule à 160 km à vol d'oiseau de Lyon, fait une fois de plus frémir en termes de statistiques.

C'est l'événement le plus attendu de la planète trail. L'UTMB, quatre lettres magiques qui brillent comme un Graal pour des dizaines de milliers de coureurs des quatre coins du monde. Sept courses, dont le format roi, l'épreuve reine, l'UTMB, c'est-à-dire le tour du massif du mont Blanc, 170 kilomètres et plus de 10 000 mètres de dénivelé positif, en moins de 46 heures en solo et en semi-autonomie.

Et d'année en année, les statistiques données par l'organisation gonflent.

Revue de troupes.

22 853 demandes d'inscriptions

Ce n'est rien mois que la 3e meilleure performance sur le nombre d’inscriptions depuis la création de l'événement en 2003.

Seulement 10 000 dossards sont mis en vente.

Les taux de remplissage par course UTMB® complète à 195 % - 4 486 demandes pour 2300 places

CCC® complète à 301 % - 5728 demandes pour 1 900 places

OCC complète à 484 % - 5812 demandes pour 1 200 places

TDS® complète à 138 % - 2200 demandes pour 1 600 places

PTL® sélection sur dossier 280 demandes pour300 places

MCC complète à 100 % - 1000 demandes pour 1 000 places

YCC complète à 66 % - 199 demandes, il est donc encore possible de s’inscrire pour cette course dédiée aux juniors.

590 athlètes de niveau élites

Ils ont UTMB® Index > 800 chez les hommes et > 650 chez les femmes. Du jamais vu sur un événement trail

Le plateau élites sur l’UTMB

Jim WALMSLEY - (942)* Dmitry MITYAEV - (911) Hannes NAMBERGER - (910) Jiaju ZHAO - (909) Thibaut GARRIVIER - (905) Pau CAPELL - (902) Thomas EVANS - (901) Aurélien DUNAND-PALLAZ - (901) Jared HAZEN - (900) Yanqiao YUN - (897)

Ragna DEBATS - (787)* Katie SCHIDE - (779) Azara GARCÍA DE LOS SALMONES - (778) Fuzhao XIANG - (770) Mimmi KOTKA - (769) Beth PASCALL - (758) Audrey TANGUY - (757) Brittany PETERSON - (756) Kaytlyn GERBIN - (755) Manuela SOCCOL - (754)

*UTMB® Index

La barre des 100 nations franchie

106 nationalités seront représentées en 2022 contre 95 en 2021.

Les 15 délégations les mieux représentées