Terre des Dieux, l'ultra trail de tous les superlatifs

Quand les extraordinaires s'enchâssent, que les hyperboles se rejoignent. L'un des ultra trails les plus durs de la planète combiné aux paysages qui comptent parmi les plus fabuleux du monde.

Les organisateurs, des Corses pur souche, avertissent d'emblée : "Si vous n'avez jamais pratiqué la montagne corse ou si vous n'avez jamais participé à des ultra-trails extrêmement durs ne vous aventurez pas sur cette "Terre des Dieux"."

C'est quoi au juste un ultra "extrêmement dur" ? Il faut, ici, oublier toute notion de subjectivité dans l'énoncé, au vu des témoignages des rares finishers : "il y a donc plus dur que L'Echappée Belle..." (à savoir la traversée intégrale de la chaîne de Belledonne de Vizille (Isère) à Aiguebelle (Savoie), un tracé magnifique de 144 km et 11 100 m D+, et l'un plus gros ratio km/D+ de la planète).

Le 6e de Terre des Dieux a fini 61e de l'UTMB

"Je pense que la PICaPica (109 km - 11 500 mD+ , NdA) doit s'en rapprocher. Mais entre le parcours d'une exigence de tous les instants, l'absence de balisage et les barrières horaires "select", cet ultra trail se démarque de ce qui existe déjà.". Le compte rendu est signé Jean-François Bomenger, arrivé 6e... en 55h31.

Le trailer de Colmar avait mis 28h39 (61e place) pour boucler l'UTMB en 2015 (169 km, 9800 D+).

Tout est dit ? Ou presque. En 10 heures de course, il y avait déjà 30 % d'abandons, dont la moitié hors délai. A l'arrivée, seuls 43 coureurs sur 139 partants ont franchi la ligne. Soit 74 % d'abandons.

"Malheur aux incertains et aux parcimonieux, on périt par défaut bien plus que par excès."

Alexis Léger, dit Saint-John Perse

"Rustique, dur, cassant un ultra hors du commun ! De la pierre, de la pierre et encore de la pierre ! Loin des standards que vous pouvez connaitre par ailleurs avec des sentiers qui ressemblent plus à des voies de communication carrossables en terre, du balisage rajouté pour vous guider au mieux, l'ultra trail "Terre des Dieux" et aux antipodes de tous ces standards." achève l'organisation.

165 kilomètres et 11 500 mètres de dénivelé positif à boucler en moins de 72 heures. 26 sommets à franchir, culminant entre 1 300 et 2 607 mètres d'altitude, des sous-bois, de la forêt, de la montagne, du maquis et de la haute montagne.

Hyperbolisme de la beauté

Chaque année, 30 000 randonneurs se frottent à l'oblique, tracée en 1970, sur l'arête dorsale de la montagne Corse, de Calenzana, en Balagne, à Conca, petit village au-dessus de Porto-Vecchio, au sud-est de l’île. 180 kilomètres et 13 000 mètres de dénivelé positif.

Chaque année, 3,5 millions de visiteurs mettent pied sur l'île de Beauté. C'est comme si la moitié de la population d'Auvergne-Rhône-Alpes ou la totalité de la Bretagne migrait en Corse.

La raison ? Entre terre et mer, des paysages à couper le souffle, des endroits somptueux, des eaux cristallines, des plages de sable blanc, des rochers rouges, des pics déchiquetés, des grandes murailles rocheuses et des forêts.

Pas besoin d'aller aux Seychelles. "La Corse est un petit continent, l'Europe une petite île." s'embéguine Jacques Dutronc.

"Courses mythiques" (Salomon)

Terre des Dieux, c'est le seul 100 miles en Corse. Salomon, la marque leader en trail running est partenaire majeur. "Nous sommes partenaires des courses mythiques, a expliqué à CorseNetInfos Véronique Remy, directrice du marketing de Salomon. On ne s’engage pas à la légère sur une épreuve et Mantinum a fait ses preuves. La course sera exigeante et les traileurs devront avant tout lutter contre eux-mêmes."

Mantinum, une association qui oeuvre pour sa terre et sa culture. "Terre des Dieux, c'est la mise en avant d’une région, de sa population de sa culture, c'est une course eco responsable, développée avec les acteurs locaux et les organisations environnementales pour respecter et protéger cet écrin naturel fragile qu’est la Corse avec sa faune et sa flore."

Il suffit de quelques lettres pour écrire une légende et de deux jambes pour écrire une histoire.

Pour s'inscrire et faire partie du club très fermé de la Terre des Dieux :

Participer à l’aventure "Terra di i Dii – Terre des Dieux", ça peut aussi être bénévole : >> inscription ici

La vidéo de Terre des Dieux

>> à voir ici