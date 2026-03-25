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Grégory Doucet en campagne ce vendredi 13 février dans le 1er arrondissement de Lyon. (@Vincent Guiraud)

"Les résultats sont sans appel" : trois jours après le second tour des municipales, Grégory Doucet prend la parole

  • par Vincent Guiraud

    • Dans une vidéo postée ce mercredi sur son compte Instagram, Grégory Doucet remercie les Lyonnaises et les Lyonnais qui ont voté pour lui dimanche dernier. Selon l'édile écologiste, réélu avec moins de 3000 voix d'écart sur Jean-Michel Aulas, "les résultats sont sans appel".

    Depuis dimanche soir et sa réélection, il ne s'était pas exprimé. Grégory Doucet a pris la parole via ses réseaux sociaux, ce mercredi 25 mars, trois jours après sa victoire étriquée face à Jean-Michel Aulas au second tour des municipales 2026. Dans une vidéo, l'édile écologiste, réélu avec moins de 3000 voix d'avance sur l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais se félicite de la participation au triple scrutin inédit organisé à Lyon.

    A lire aussi : Municipales à Lyon : l’alliance avec LFI a-t-elle fait perdre des voix à Grégory Doucet ?

    "Chères Lyonnaises, chers Lyonnais. Vous avez été plus de 200 000 à voter pour votre arrondissement, pour la ville de Lyon et pour la Métropole de Lyon ce dimanche 22 mars. Je veux vous remercier pour votre participation" débute le maire de Lyon. "Je veux aussi remercier les agents de la ville de Lyon ainsi que ceux de la préfecture qui ont préparé ce scrutin inédit avec un grand professionnalisme. Merci également aux élus et aux citoyens qui ont donné de leur temps pour que ce scrutin ait lieu dans les meilleures conditions" poursuit-il.

    Alors que Jean-Michel Aulas a jusqu'à ce vendredi pour déposer officiellement les recours qu'il évoquait dès dimanche soir, au soir du second tour, pour dénoncer des "nombreuses irrégularités", Grégory Doucet ne semble pas se soucier de ces possibles réclamations. "Les urnes ont parlé, les résultats sont sans appel" affirme le maire de Lyon. Avant de conclure : "Chères Lyonnaises, chers Lyonnais, merci de m'avoir renouvelé votre confiance".

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