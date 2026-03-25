Suite à l'affrontement entre des individus et les forces de l'ordre survenu à Rillieux samedi 21 mars, les violences urbaines se poursuivent dans la Métropole de Lyon.

Mardi 24 mars, des individus ont incendié des poubelles et une voiture, avant de tirer des projectiles sur les forces de l'ordre dans le quartier de la Duchère à Lyon. Selon le Progrès, les individus cagoulés auraient agi à l'intersection de la place avec la rue Victor-Schoelcher dans le 9e arrondissement. Attaquées par des tirs de projectiles, les forces de l'ordre auraient alors riposté en tirant des gaz lacrymogènes.

Selon une source du Progrès, les individus auraient justifié leurs actions en affirmant : "C'est par rapport à Rillieux". Pour rappel, un jeune homme de Rillieux avait été attaqué et mordu au cou par un chien de la police municipale lors d'un affrontement avec les forces de l'ordre survenu samedi 21 mars. Depuis, des informations circulent sur les réseaux, remettant la faute sur la police, qui aurait "lâché le chien démuselé" sur les individus.

🇫🇷🚨 SUIVI | Tensions à Rillieux-la-Pape : l’homme mordu par le chien de la police municipale témoigne au Progrès.

« Ils ont lâché un chien sur moi, sans muselière. Le chien m’a attaqué et mordu violemment. J’ai vraiment cru que j’allais mourir. Les blessures sont passées à deux… https://t.co/Ex3zG17lf4 — Medave Prod (@medaveprod) March 23, 2026

"La laisse a cassé"

Contacté par Lyon Capitale, le maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet dément : "Il y a des images et des rapports de police qui ont été consultés par la préfète et la DIPN où l'on voit que le chien était attaché et muselé". Il poursuit : "On voit sur les vidéos que l'individu donne un coup de pied au chien, le policier tire alors l'animal vers lui et la laisse casse (....) Ensuite ce sont d'autres coups de pieds qui démusèlent le chien."

Alors que de nombreux faits de violence revendiqués "par rapport à Rillieux" éclatent dans la Métropole, notamment à Vaulx-en-Velin, Saint-Priest et Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet appelle "au calme", "à la fermeté" et à "la responsabilité des parents."

"Vincendet on en veut pas"

Ce mercredi 25 mars, le centre chorégraphique de Rillieux-la-Pape a lui aussi été endommagé. Des tags visant le maire y ont notamment été inscrits : "Le RN on en veut pas, Vincendet on en veut pas", peut-on lire sur la façade du bâtiment.

Alors qu'il a été réélu dès le premier tour des élections municipales, le maire Horizons s'indigne : "Certains ne veulent pas de la démocratie, ces tags sont une remise en cause de la République et du suffrage des habitants." Il poursuit : "C'est une volonté politique de punir la ville parce que j'ai été réélu." Alexandre Vincendet affirme qu'il "n'a pas l'intention de se laisser faire", il a par ailleurs déjà porté plainte pour menaces de mort.

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