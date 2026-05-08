Débats et opinions
“au Québec, une euthanasie coûte 80 dollars. Une journée en soins palliatifs coûte environ 980 euros par jour”
Article payant

Loi sur la fin de vie : “C’est une rupture juridique sans précédent”

  • par Eloi Thiboud

    • Alors que le Sénat s’apprête à examiner en deuxième lecture ce mois de mai la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, Aline Cheynet de Beaupré, professeure de droit et spécialiste des sujets de bioéthique, en décortique les failles juridiques : terminologie floue, délai de réflexion réduit à deux jours, soins palliatifs sacrifiés, risques de dérives socioéconomiques. Pour elle, ce texte constitue une rupture sans précédent au regard de la cohérence du droit.

    Lyon Capitale : Comment qualifier juridiquement ce projet de loi sur la fin de vie ?

    Aline Cheynet de Beaupré : C’est une rupture juridique sans précédent. Aucune règle de notre droit actuel ne permet de fonder la possibilité de “tuer” pour faire mourir autrui ou soi-même. Seules de rares situations d’exception l’autorisent : l’engagement des militaires en temps de guerre ou l’usage de la force par la police face à un danger imminent. Autrement dit : la légitime défense et la protection de la vie d’autrui. On parle d’irresponsabilité pénale. Du point de vue de l’histoire, depuis l’abolition de la peine de mort en 1981, le Code pénal ne prévoit aucune autre dérogation. Il est juridiquement impossible de “donner” la mort. Ce texte crée donc un droit entièrement nouveau et, de mon point de vue, très difficile à soutenir au regard de la cohérence du droit.

    Sur le même sujet : Dans l’intimité des soins palliatifs de l’hôpital Lyon Sud

    Ne pourrait-on pas aussi dire que l’introduction d’une “aide à mourir” constitue une simple extension de l’autonomie personnelle ?

    Elle est revendiquée comme relevant de l’autodétermination. Si l’on se place vraiment sur ce terrain, alors il faut pouvoir se donner la mort soi-même : c’est la logique du suicide. Je dispose de ma vie, de ma mort et l’argument peut s’entendre. Mais dès lors que je sollicite quelqu’un d’autre pour accomplir cet acte à ma place, comme le prévoit la proposition de loi, ce n’est plus de l’autodétermination. Déléguer cet acte à un tiers, c’est sortir du champ de l’autonomie personnelle au sens propre. Nous sommes dans quelque chose de véritablement nouveau, et c’est ce qui gêne profondément les juristes comme les soignants.

    Lire aussi : Loi sur l'aide à mourir : les votes des députés du Rhône

    Le texte initial prévoyait pourtant que la personne s’administre elle-même le produit létal, le recours à un tiers n’étant qu’une exception et il peut y avoir encore des changements lors des débats…

    C’est exact, le texte a évolué au fil des débats parlementaires et tend aujourd’hui à permettre le recours à un tiers même lorsque la personne pourrait agir seule. Pourtant, même le suicide assisté implique un tiers dans ce qui ne devait être qu’autodétermination : je demande à quelqu’un de mettre en place un système létal que je déclencherai pour “me suicider”. C’est déjà un acte qui implique et engage un tiers de façon anormale. Une autre question est : se dirige-t-on vers un régime de suicide assisté avec l’euthanasie comme exception, ou vers un dispositif où la personne peut choisir entre les deux ? La distinction n’est pas anodine : l’euthanasie désigne spécifiquement l’acte d’un soignant qui provoque volontairement et directement la mort d’un malade, ce n’est pas la même chose que le suicide assisté. Le texte hésite, les parlementaires hésitent. Pourtant, les spécialistes soulignent qu’il est aujourd’hui techniquement possible pour une personne de recourir au suicide assisté par elle-même dans pratiquement toutes les situations, y compris la tétraplégie, où des dispositifs déclenchés par le regard permettent à la personne de provoquer sa propre mort sans intervention extérieure. Il n’existerait a priori aucune situation où le suicide assisté, au sens strict, serait impossible.

    Lire la suite : Documentaire : “Vivants”, au cœur d’une unité de soins palliatifs

    Quels sont les principaux problèmes que vous percevez dans le texte actuel, d’un point de vue juridique ?

    Il vous reste 75 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    Le champ captant de Crépieux-Charmy où s’effectuent des prélèvements de l’eau potable © Thierry Fournier / Métropole de Lyon
    Article payant Eau du Grand Lyon : une eau conforme et des questions en suspens
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Article payant Loi sur la fin de vie : “C’est une rupture juridique sans précédent” 18:24
    En images. Revivez la commémoration du 8 mai 1945 à Lyon 17:45
    Vaulx-en-Velin : un jeune de 16 ans interpellé après avoir poignardé sa mère 17:14
    Article payant Les universités lyonnaises au bord de la rupture financière 17:10
    Crédit - Association Action Justice Climat.
    "Position problématique sur la désobéissance civile" : une association attaque la préfecture du Rhône en justice 16:30
    d'heure en heure
    un agent de la douane avec un chien pour un contrôle de drogue
    Rhône : à 21 ans, elle écope de 9 mois de prison avec sursis pour avoir livré de la drogue 15:57
    Le champ captant de Crépieux-Charmy où s’effectuent des prélèvements de l’eau potable © Thierry Fournier / Métropole de Lyon
    Article payant Eau du Grand Lyon : une eau conforme et des questions en suspens 15:15
    Vaulx-en-Velin
    Article payant La bascule LFI de Vaulx-en-Velin et Vénissieux 14:38
    En janvier dernier, une étude conjointe entre l’association de consommateurs UFC-Que Choisir et l’ONG Générations Futures révélait trouver 120 ng/L de TFA dans un robinet du 3e arrondissement de Lyon. Des chiffres supérieurs à la limite de 100 ng/L préconisée par la méthodologie de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) pour les formes dégradées – aussi appelées métabolites – de perturbateurs endocriniens, ce qu’est le TFA. Un seuil qui, s’il était vraiment appliqué, rendrait au moins la moitié des eaux potables de France non conformes.
    Article payant TFA : ce polluant omniprésent encore hors des radars de la loi 14:04
    2 albums photos des archives de Jean Levy ainsi que les représentants de l'association FFDJF, de la région, de la métropole et des archives départementales et métropolitaines
    "L’oubli ne sera pas vainqueur" : les archives de Jean Levy, rescapé de la Shoah, transférées à Lyon 13:30
    Article payant L’usine de Ternay, pionnière dans la guerre contre les PFAS 12:30
    Vénissieux
    Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Saint-Fons : LFI et le fait religieux 12:22
    Vaulx-en-Velin
    Article payant La bascule LFI de Vaulx-en-Velin et Vénissieux 11:50
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut