Cinq hommes sont poursuivis par le parquet de Lyon. Ils sont accusés d'avoir participé à un collage d'affiches à caractère raciste pour le compte du groupuscule nationaliste Audace.

A Lyon, cinq hommes âgés de 19 à 26 ans ont été déférés devant le parquet de Lyon ce mercredi 25 mars. Selon nos confrères d'Actu Lyon, ils sont soupçonnés d'avoir collé des affiches à caractère raciste pour le compte du groupe nationaliste Audace. Des faits qui remontent entre le 12 novembre 2025 et le 4 février 2026 notamment sur les communes de Lyon et Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Les affiches reprenaient notamment le message "jeune blanc rejoins ton clan."

Alors que les cinq suspects sont poursuivis pour "dégradation ou détérioration de biens destinés à l’utilité ou la décoration publique et de provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion", le parquet de Lyon a requis leur placement sous contrôle judiciaire. Les suspects seront de nouveau convoqués devant un tribunal.

A noter que Quentin Deranque, jeune militant identitaire battu à mort le 12 février dernier par plusieurs membres de l'ultra-gauche était proche du groupuscule Audace, avec lequel il participait à des entraînements sportifs. Pour rappel, parmi les suspects présumés de son agression, deux d'entre eux étaient des collaborateurs parlementaires du député LFI Raphaël Arnault.





