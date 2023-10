Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt, était à Lyon ce lundi pour présenter les nouvelles mesures du gouvernement sur l'emploi des personnes handicapées.

L'Hôtel de Région de Lyon accueille pendant deux jours les Journées nationales de l'emploi accompagné. C'était l'occasion pour le ministre de faire un état des lieux et d'évoquer les dispositions de son projet de loi sur le plein emploi concernant l'insertion des personnes en situation de handicap.

Après les engagements pris par le président de la République lors de la Conférence nationale du handicap en avril dernier, Olivier Dussopt désire "se mettre au travail". Pour ce faire, un grand nombre d'acteurs de l'emploi et du handicap sont mobilisés aux côtés du ministre. Entre autres : Pôle Emploi, Cap Emploi et le Collectif France pour l'emploi accompagné (CFEA).

"Changer de paradigme"

Pour Olivier Dussopt, il est nécessaire avant toute chose de "changer de paradigme". "Notre politique est de considérer le demandeur d'emploi handicapé comme un simple demandeur d'emploi", explique le ministre. Par conséquent, les travailleurs en situation de handicap passeront directement par le service public de l'emploi, afin limiter la différence de traitement et de favoriser leur intégration.

Également, le ministre du travail souhaite que le service public de l'emploi soit plus efficace, notamment par une meilleure coordination des différents acteurs. Cette mesure vise à favoriser l'emploi des personnes handicapées, mais aussi à faire baisser le taux de chômage qui reste à 7,1% en France.

Par ailleurs, un suivi plus optimal des demandeurs d'emploi handicapés sera mis en place. Toute entreprise de plus de 250 salariés sera ainsi obligatoirement dotée d'un référent handicap. Qui plus est, les travailleurs handicapés auront un "sac à dos numérique" précisant leur situation et les aménagements ou équipements dont ils peuvent avoir besoin.

Une politique qui paye déjà

L'engagement du gouvernement en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap montre déjà quelques résultats. Près de 80% des conseillers Pôle Emploi se disent désormais plus à l'aise et compétents pour accompagner les personnes handicapées. Qui plus est, le nombre de travailleurs accompagnés est passé de 2 000 à 8 000 depuis 2017. "Demain, on va pouvoir aller plus loin", assure avec optimisme Olivier Dussopt, lequel évoque "une révolution du service public de l'emploi".

