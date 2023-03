Auvergne-Rhône-Alpes : les élus locaux s'engagent pour le handicap

Ce mercredi 15 mars, 175 élus locaux, engagés dans leur collectivité en faveur des personnes en situation de handicap se sont réunis. Une initiative que la Région veut renouveler annuellement.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes veut en faire plus pour les personnes en situation de handicap. Elle s'est engagée à mettre en place une, chaque année "une 'Grande cause régionale' pour changer le regard sur le handicap." Ce mercredi 15 mars, 175 élus de la région se sont réunis autour de Sandrine Chaix, vice-présidente de la Région déléguée à l’action sociale et au handicap.

Une région mobilisée pour le handicap

Maires, adjoints, conseillers municipaux délégués au handicap ou encore vice-présidents d’intercommunalité ou de Département ont donc pu partager les expériences, les ressentis et leurs perspectives pour mieux prendre en compte le handicap. Durant la table ronde, Sébastien Michel, maire d’Ecully a notamment

présenté l’aménagement d’aires de jeux adaptées aux enfants en situation de handicap dans sa commune.

La Région a mis en place une équipe dédiée, dotée d’un budget annuel de 5 millions d’euros. Le plan d’investissement a permis de soutenir 158 projets de modernisation des établissements ou services d'aide par le travail (ESAT) ainsi que l’achat de minibus pour les associations véhiculant des personnes en situation de handicap.