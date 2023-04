La ville de Lyon organise un moment d’échanges pour venir découvrir plus de 200 métiers adressés aux personnes en situation de handicap.

Le jeudi 27 avril, au Palais des sports de Gerland entre 10h et 17h, la capitale des Gaules propose de venir découvrir la diversité des métiers lors de la journée "Handicap et emploi". Au total, les visiteurs pourront se renseigner sur plus de 200 métiers.

Des postes ouverts à tous

Le but est de proposer un large éventail de possibilités. En passant des métiers aux services des habitants notamment avec l’enfance, la santé, la sécurité ou la culture, à l’ensemble des fonctions supports comme la comptabilité ou encore la gestion de projets.

Cette journée d’information s’adresse à tous les âges. Des lycéens ou étudiants en recherche d’informations pour leur future orientation ou encore des salariés à la recherche d’un nouveau projet professionnel.