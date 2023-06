Sophia Popoff (EELV) est conseillère à la Ville de Lyon en charge du "Bien habiter en ville". Elle était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" pour réagir aux annonces gouvernementales et son nouveau plan sur le logement.

Sophia Popoff (EELV) débute en expliquant sa réaction au vue des annonces gouvernementales suite aux propositions de tous les acteurs du logement réunis pendant sept mois au sein du Conseil national de la refondation (CNR) : "Je me suis rendu à Paris donc lundi dernier pour pour écouter les conclusions du CNR et c'est vrai que le gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux et de la crise à laquelle nous faisons face, en matière de logement."

Des annonces qui ne sont pas à la hauteur des enjeux

La conseillère à la Ville de Lyon pointe le décalage entre ce qui a été fourni par les acteurs du secteur et les décisions de la Première ministre, Elisabeth Borne : "Il y a quand même eu un travail qui a été fait, avec une mobilisation de centaines d'acteurs, l'ensemble de la chaîne du logement, qui se sont mobilisés pendant 7 mois. Ils ont produit des conclusions très détaillées et c'est vrai que les résultats, soit ce qui est repris par le gouvernement, ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Effectivement, ils ont fait vraiment l'unanimité contre leur plan."

Le prix du foncier, à l'origine de la crise

L'élue souligne ce qui est, selon elle, le nerf de la crise du logement à Lyon et en France : la question du coût du foncier, augmentant mécaniquement les prix de l'immobilier : "Une des mesures principales pour permettre de débloquer cette crise, c'est la question de la régulation du foncier. À Lyon, on l'a vécu de très près, avec une hausse des prix de l'immobilier, une hausse des prix du foncier complètement déraisonnée par rapport au pouvoir d'achat des Lyonnais et Lyonnaises. Il faut absolument - comme on a réussi à encadrer les loyers sur la métropole - encadrer les prix du foncier."

Pour Sophia Popoff : "Il faut permettre aux promoteurs de sortir des opérations. Aujourd'hui sur le domaine de la construction neuve, tout le système est grippé. C'est parce qu'à la base, les prix du foncier sont vraiment hors de toute raison."

Les actions de la Ville de Lyon sur le logement social

La conseillère poursuit en détaillant les actions engagées depuis le début du mandat de la majorité écologiste sur le logement, à Lyon et dans la Métropole de Lyon : "Depuis 2020, on travaille sur ces sujets. La première chose que l'on a fait c'est de regarder toutes nos grandes opérations, celles où on a une maîtrise publique du foncier, que ce soit la Part-Dieu ou à la Confluence, nous avons réorienté la programmation pour produire plus de logements sociaux et abordables. Mon objectif, en tant que conseillère déléguée au "Bien habiter en ville", c'est de permettre à toutes et tous de se loger, surtout de permettre aux familles, aux classes moyennes, aux classes populaires de pouvoir continuer à se loger sur Lyon."

"On a aussi travaillé sur nos règles qui s'appliquent à la construction pour mettre plus de logements sociaux dans chaque opération. Le logement social est construit le plus souvent dans le diffus : ce sont les opérations qui sont menées par les promoteurs qui permettent de construire la plus grande partie du logement social. Nous avons augmenté les pourcentages de logements sociaux."

Appel à la prudence

Interrogée sur la proximité de certaines annonces gouvernementales avec le programmes des écologistes lyonnais, Sophia Popoff appelle à la prudence : "Sur le bail réel solidaire (BRS), je ferai très attention parce que ce qu'a annoncé la première ministre, c'est d'en élargir son accès. Sauf que le bail réel solidaire (BRS), c'est un outil justement pour favoriser l'accès à la propriété à des personnes qui n'y ont pas accès. Plutôt des classes moyennes et populaires. Si on élargit cet accès, je pense qu'on vide de son sens cette mesure. Moi je ferai très attention à ne pas élargir trop cet outil."

Plus de détails dans la vidéo sur la question de la politique des aides à la rénovation énergétique.

