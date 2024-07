Les Lyonnais ne se baigneront pas dans le Rhône avant 2025

La Ville a été contrainte d'annuler l'expérimentation de baignade dans le Rhône prévue dimanche 30 juin en raisons des orages.

Dans le cadre de la 3ème édition du Festival Entre Rhône et Saône, la Ville de Lyon devait expérimenter dimanche dernier la baignade dans le Rhône. Suite aux orages et intempéries des jours précédents, celle-ci a été annulée. La mairie explique ainsi dans un communiqué que "le débit actuel du fleuve" ne permettait plus de maintenir l'expérimentation "dans de parfaites conditions de sécurité".

Pas de report prévu avant l'été prochain

Si un report était attendu par des Lyonnais impatients de patauger au parc des Berges, il n'en est rien. La Ville n'a pas annoncé de nouvelle date pour tester la baignade dans le fleuve. En l'état, l'expérimentation ne devrait donc pas avoir lieu avant l'édition 2025 du Festival Entre Rhône et Saône. Bien que cet été 2024 ne soit pas encore des plus chauds, il faudra patienter encore un peu avant de se rafraîchir dans le Rhône.

La Ville de Lyon a d'ailleurs profité de cette annulation pour faire un rappel : "Il est strictement interdit de se baigner dans le Rhône et la Saône". Et ce depuis l'arrêté municipal du 7 avril 2001. Cette pratique peut en effet être dangereuse puisque les bords du fleuve sont peu profonds. Des débris de verre, épaves et morceaux de ferrailles peuvent donc s'y trouver. Qui plus est, les eaux du Rhône sont particulièrement polluées (pesticides, PFAS) et mouvementées.

