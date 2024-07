Lyon : le parking LPA Saint-Georges fermé jusqu'en septembre

Le parking LPA de Saint-Georges dans le 5e arrondissement de Lyon sera fermé tout l'été.

Le parking LPA Saint-Georges dans le 5e arrondissement de Lyon sera intégralement fermé fermé du 8 juillet au 1er septembre afin de permettre la rénovation des rampes et hélices d'entrée et de sorties ainsi que des espaces piétons.

À partir du 1er septembre et jusqu'au 7 octobre, le fermeture concernera uniquement les niveaux -1 et -2 pour les vélos, motos, personnes à mobilité réduite et la station Citiz.

Les parkings des Célestins, Saint-Antoine, Antonin Poncet et Saint-Jean situés à proximité restent quant à eux ouverts.