Après quelques jours de doute, les électeurs de la 8e circonscription du Rhône sont fixés : il n’y aura pas de quadrangulaire. En effet, le candidat MoDem Dominique Despras, arrivé troisième lors du premier tour des législatives, s’est retiré mardi soir. Une décision qui a surpris certains habitants à Tarare.

Dans la 8e circonscription, il y aura finalement une triangulaire. Jonathan Géry, candidat RN arrivé en tête avec 33.46 % des voix sera opposé à Anne Reymbaut, candidate PS appartenant à la coalition du Nouveau Front Populaire et à Nathalie Serre, candidate LR. Malgré une probable victoire de l’extrême droite dans une circonscription historiquement à droite, la candidate LR n'ai pas souhaité se retirer estimant être "la seule en mesure de remporter ce second tour face au RN ", bien qu’elle soit arrivée quatrième.

A quelques jours du second tour, parmi les résidents croisés à Tarare cette semaine, très peu sont au courant du désistement de dernière minute de Dominique Despras. Mais pour certains, cette nouvelle est un soulagement dans la perspective du vote de dimanche. " Les gens vont se reporter sur le front de gauche, même s’ils ne sont pas d’accord avec eux." explique une passante. Une cliente d’un café regrette, elle, que la députée sortante LR n’ait pas pris une décision similaire.

Selon les habitants sondés, le duel le plus probable se fera entre le candidat d’extrême-droite et la candidate de gauche. "C’est le RN qui va l’emporter même si je ne comprends pas la montée de l’extrême-droite", poursuit la cliente. "Je ne sais pas qui va gagner, peut-être le Nouveau Front Populaire", déclare de son côté un habitant. La députée sortante Nathalie Serre (LR), n’est que très peu mentionnée dans les potentiels vainqueurs du second tour.

Des réactions partagées sur l’ascension de l’extrême-droite

Les réactions face à la probabilité d’un RN victorieux varient. Certains s’enthousiasment à l’idée que Jordan Bardella “remettrait de l'ordre”, tandis qu’une biologiste exprime ses réserves : "Le RN ne va rien apporter de bon. Je ne vais pas dire que j’ai peur, mais je n’attends rien d’eux pour apporter quelque chose de bon". Une passante s’inquiète : "C’est affolant. Il faut que les gens se bougent", tandis qu'une autre habitante reste circonspect dans l'éventualité d'une victoire de l'extrême droite : " Bah, si c’est bénéfique… Je ne sais pas si ça apportera grand-chose."

Si le parti à la flamme inquiète certains électeurs de cette 8e circonscription, la gauche est loin de faire l'unanimité : "Je m’inquiète des deux extrêmes. Je suis commerçant, donc l’extrême-gauche me fait très peur. Si le SMIC monte à 1600 euros, je me barre. Trop de charges", raconte-t-il. " De toute façon, je vais voter blanc. Aucun candidat ne me correspond. Je n’écouterai pas les Parisiens qui me diront pour qui voter. Je voterai pour un parti qui me correspond et aucun des trois ne me correspond. ", conclut-il.

En somme, la victoire du RN est probable et suscite des avis partagés parmi les habitants. Chose certaine, à trois jours du second tour, elle occupe tous les esprits.

