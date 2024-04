Déchets dans l'eau : la face cachée du Rhône

L'association Diving For Future dévoile des vidéos prises sous l'eau : le Rhône est une véritable déchetterie immergée.

C'est sous un ciel gris, mardi 16 avril, qu'une dizaine de plongeurs de l'association Diving For Future s'immergeait dans les eaux du Rhône afin de remonter un maximum de déchets. Leur mission, faire prendre conscience aux citoyens de l’état d’urgence des rivières, fleuves, mers et océans, mais également faire de la prévention autour de la pollution silencieuse du monde aquatique.

Plus d'une tonne de déchets récoltée

Créée en 2020 par Julien Cottart et cinq autres bénévoles, tous pompiers plongeurs de la caserne Lyon-Confluence, Diving For Future est une association lyonnaise à but non-lucratif ayant pour objectif le nettoyage et la dépollution des cours d'eau de la Métropole. Un enjeu de taille. "L'eau n'avait jamais été dépolluée en profondeur. Les premières sessions, nous arrivions à extraire trois tonnes, les bennes étaient remplies" explique Sylvain Copier.

Hier, mardi 16 avril, 1,2 tonne de déchets a été récupérée dans le Rhône, dont un florilège d'objets inattendus comme des trottinettes, des barrières de chantier, des poussettes ou encore des carcasses et batteries de voiture. Les déchets sont ensuite stockés dans une benne et transportés au centre de tri de Jonage. "Derichebourg (entreprise de recyclage et de propreté, Ndlr) joue un rôle essentiel dans nos actions, ils nous mettent des bennes à disposition afin d'acheminer la ferraille jusqu'au centre de tri".

Action de Diving For Future, avril 2024. ©RC

Diving For Future compte désormais une cinquantaine de membres actifs, bénévoles, plongeurs et amoureux de la nature. Selon leur disponibilité et les conditions météorologiques, l'association essaie de réaliser une à deux sessions de nettoyage par mois. Lors de chaque session, les bénévoles sont encadrés par des plongeurs professionnels, possédant obligatoirement un brevet de niveau 2. Ils doivent être reliés à leur accompagnant via une corde afin qu'ils restent visibles et puissent remonter les trouvailles les plus lourdes.

"On s‘est mis en contact avec la Métropole de Lyon pour obtenir des subventions, mais on n’a pas eu de réponse positive de leur part" Sylvain Copier, plongeur et le trésorier de l'association Tweet

Aucun soutien des collectivités locales

En plus de ses actions mensuelles, Diving For Future espère bien pouvoir étendre ses activités en faisant l'acquisition d'un bateau afin d'explorer le fleuve plus en profondeur. Une ambition qui a du mal à se concrétiser. L'association ne bénéficie d'aucun financement de la part de la Métropole de Lyon malgré des demandes répétées. "On s‘est mis en contact avec la Métropole de Lyon pour obtenir des subventions, mais on n’a pas eu de réponse positive de leur part", expliquait Sylvain Copier, plongeur et le trésorier de l'association, à Lyon Capitale en 2022.

"Juridiquement, quand vous sortez un déchet de l’eau, vous en êtes propriétaire, voilà aujourd’hui comment se dédouane la Métropole de Lyon - je rappelle écologiste - pour ne rien faire", précisait encore Julien Cottart, président de l'association.

À ce jour, Diving For Future comptabilise 44 tonnes récoltées dans le Rhône et la Saône. Toute la ferraille récoltée est triée et une contrepartie financière est reversée en fonction du poids des matériaux.

